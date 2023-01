Zuschauer sauer wegen Gästen bei Jürgen Drews‘ „Schlagerabschied“ mit Florian Silbereisen

Von: Matthias Kernstock

Am Samstag (14. Januar) zeigt das Erste den großen „Schlagerabschied“ für Jürgen Drews. Präsentiert und organisiert wird die Schlagershow von Florian Silbereisen. Doch die Gästeliste sorgt für Ärger.

Leipzig - Der MDR zeigt am Wochenende die letzte große Schlagershow im deutschen Fernsehen mit Schlagerstar Jürgen Drews (77). In Florian Silbereisens Show „Schlagerabschied“ soll dem „König von Mallorca“ ein letztes Mal die große Bühne geboten werden. Doch nun sorgt ausgerechnet die Gästeliste der Schlagershow in der ARD für Ärger bei den Fans.

Wieder sorgt Gästeliste von Florian Silbereisen für Frust bei den Schlagerfans

Denn: Florian Silbereisen hat kaum Weggefährten des Mallorca-Sängers Drews eingeladen. Im Gegenteil: Auf der Gästeliste beim Schlagerabschied stehen folgende Namen:

Die Gästeliste beim „Schlagerabschied“ für Jürgen Drews verärgert einige Schlagerfans. © Imago Images

» Thomas Anders

» Maite Kelly

» Ben Zucker

» Roland Kaiser

» Beatrice Egli

» Andreas Gabalier

» Andy Borg

» Anna-Maria Zimmermann

» Bernhard Brink

» Melissa Naschenweng

» Ross Antony

» Marianne Rosenberg

» Mickie Krause

» Oli.P

Den Schlagerfans fällt sofort auf, dass hier kaum Weggefährten von Jürgen Drews eingeladen wurden. Also z. B. Mitglieder der Band „Die Anderen“. Die Band war auch bekannt als Apocalypse, Kannibal Komix und The Others und bestand aus Jürgen Drews, Ralf Lepsch, Enrico Lombardi und Gerd Müller-Schwanke. Die Band existierte von 1966 bis 1969.

Wo sind Weggefährten wie „Les-Humhpries-Singers“ oder „Die Anderen“ beim „Schlagerabschied“?

Viele Schlagerfans hatten mit Sicherheit auch Mitglieder der „Les-Humphries-Singers“ erwartet. Oder Kollegen aus der ZDF-Hitparaden-Zeit. Doch niemand aus den wichtigsten Stationen in der Schlagerkarriere von Jürgen Drews steht auf der Gästeliste in der Silbereisen-Show. Warum?

„Es fehlt wirklich die Abwechslung“, kritisiert Schlagerfan Andreas Lachner unter einem Posting bei Facebook. Damit spielt er auf die immer wieder aufkeimenden Vorwürfe bei den Shows von Florian Silbereisen an: Es sind immer die gleichen Gäste eingeladen. Zudem stört den Schlagerfan: „Leider nur noch Aufzeichnungen, die Show wurde doch schon vor drei Monaten aufgezeichnet und mal wieder im MDR Studio.“

„Sendungen mit Silbereisen sind langweilig geworden“

Schlagerfans Heinrich Moser kritisiert bei „Schlager - Exklusive Insiderinformationen“: „Die Sendungen mit Silbereisen sind so was von langweilig geworden und gleichen sich wie ein Ei dem andern.“ Doch trotz des großen Frusts der Fans beharrt der MDR auf seiner Gästeliste.

Die Schlagerfans hoffen, dass Jürgen Drews trotzdem einen schönen Abeschied im TV bekommt. Der „König von Mallorca“ freut sich auf die Zeit, nach seiner Schlagerkarriere. „Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: ‚Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut.‘ [...] Ich gehe ohne zu Murren, ich habe meine Ramona“, sagte Drews bei „Die große Schlagerstandparty.“

Quotenabsturz von Florian Silbereisen kurz vor Weihnachten

Der große „Schlagerabschied“ in der ARD kommt am 14. Januar 2023 um 20.15 Uhr im Ersten. Ob sich die ewig gleichen Gäste bei Florian Silbereisen negativ auf die ARD-Shows auswirken? Eine andere Szene sorgt derweil für Spekulationen: Florian Silbereisen und Beatrice Egli zeigten sich beim „Schlagerabschied“ eng an eng. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, mdr.de