„Schwachsinn“ bis „besser als Tatort“: Neuer „Polizeiruf“ spaltet die ARD-Zuschauer

Von: Jonas Erbas

Teilen

Statt des „Tatorts“ lief im Ersten am Sonntagabend (12. November) eine neue Folge „Polizeiruf 110“ – doch an der schieden sich die Geister.

Cottbus – Nachdem der Dresdner „Tatort“ seine Zuschauer vergangene Woche (5. November) teils zutiefst verstört hatte, pausierte die Kult-Krimireihe am Sonntag (12. November). Spannend wurde es im Ersten zur Primetime dennoch: Mit „Cottbus Kopflos“ lief dort die neuste Ausgabe von „Polizeiruf 110“. Der Mordfall selbst sorgte allerdings für unterschiedlichste Reaktionen.

Neuer „Polizeiruf 110“-Fall begeistert viele ARD-Zuschauer – doch es gibt auch Kritik

Insgesamt 7,81 Millionen Zuschauer schalteten laut dwdl.de am Sonntagabend zu „Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos“ ein – ein Wert, der nicht ganz ans gewohnt hohe „Tatort“-Niveau herankam, dem Ersten aber dennoch den Tagessieg in Sachen Quoten bescherte. Wer um 20:15 Uhr einschaltete, sah ein neues Dreier-Team erstmals gemeinsam ermitteln: Kriminalkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 37), seinen Kollegen Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 62) und Kommissarin Alexandra Luschke (Gisa Flake, 38) bekamen es dabei mit einem Mord zu tun, der sich inmitten des Cottbuser Karnevalstrubels abspielte.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Der neue „Polizeiruf“-Fall kam besonders bei alteingesessenen Fans der Reihe bestens an: „Definitiv besser als so mancher ‚Tatort‘. Klasse Team“, lobte ein X-Nutzer (ehemals Twitter) die Handlung und die schauspielerische Leistung gleichermaßen, ein anderer bedankte sich beim Ersten für „einen unterhaltsamen und spannenden Abend“. Auch auf der Facebookseite des Senders stieß der Krimi auf positive Resonanz: „Tolles Team, guter Fall. So kann es weitergehen. Note 1“ oder „Der war mal richtig gut, starke Besetzung“, hieß es dort.

„Was für ein Schwachsinn“: Aktuelle „Polizeiruf 110“-Folge spaltet TV-Publikum deutlich

Manch anderer konnte dem neuen „Polizeiruf“ hingegen nur wenig bis gar nichts abgewinnen: Mit knallharten Urteilen wie „Was für ein Schwachsinn!“, „Unsympathischstes Ermittlerduo überhaupt, Texte teilweise aufgesagt, sterile Locations – kann weg!“ oder „Unrealistisch“ machten auf X jene Zuschauer ihrem Unmut Luft, denen „Cottbus Kopflos“ ganz und gar nicht gefallen hatte.

In „Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos“ mischte sich das Kommissars-Duo in den Karnevalstrubel, um den Mord an einem polnischen Motivwagenbauer aufzuklären – ein Fall, der bei den Zuschauern ganz unterschiedlich ankam © Volker Roloff/rbb

Wer sonst den „Tatort“ bevorzugt, darf aufatmen: Kommenden Sonntag (19. November) kehrt die Krimi-Reihe mit einem neuen Fall aus Stuttgart („Vergebung“) auf ihrem gewohnten Sendeplatz zurück. Dem Sonntagskrimi könnten künftig weitreichende Änderung bevorstehen – etwa das Aus des Münchner „Tatort“-Duos Nemec und Wachtveitl. Verwendete Quellen: „Polizeiruf 110: Cottbus Kopflos“ (Das Erste/ARD Mediathek), dwdl.de, twitter.com, facebook.com/DasErste