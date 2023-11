Fans sind sauer: „Das perfekte Dinner“-Liebling von Konkurrenz ausgestochen

„Das perfekte Dinner“-Zuschauer stinksauer: TV-Liebling Panos von Konkurrenz vernichtet

Der „Das perfekte Dinner“-Cast konnte diese Woche bei den Fans nicht punkten – mit einer Ausnahme: Grieche Panos. Weil er verliert, rasten die Zuschauer aus.

München – Bei „Das perfekte Dinner“ geht eine regelrechte Nörgel-Woche zu Ende. Die München-Kandidaten konnten die Zuschauer vor den Bildschirmen nicht wirklich von sich überzeugen und mussten viel Kritik einstecken. Mit einer Ausnahme: Panos (36) aus Griechenland, der am Freitag am Herd zaubert. Ihm drücken die Fans deswegen die Daumen – werden aber bitter enttäuscht.

Nach vier Tagen Gemecker: „Das perfekte Dinner“-Fans von Panos begeistert

Die Woche hatte mit Cecile (30) gestartet – und schon bei ihr hatten viele „Das perfekte Dinner“-Zuschauer bemängelt, dass in der bayerischen Runde in München keine regionalen Speisen auf der Karte stehen. Sebastian (38) an Tag zwei sorgte durch ein Pflaster am Finger für einen Ekel-Moment. Auch Lutz (45) konnte nicht wirklich überzeugen, obwohl er sogar bei einem berühmten TV-Koch gelernt hat. Nataly (31) wollte am Donnerstag mit selbst gesammelten Pilzen und vom Freund erlegtem Wildschwein überzeugen. Bei der Konkurrenz hat das funktioniert – beim TV-Publikum weniger. Auf das Finale mit Panos hatten die Zuschauer daraufhin hingefiebert.

Mit einem Farben-fokussierten Menü versucht sich der Grieche in die Herzen seiner Konkurrenten zu kochen. Oktopus – Rot-Gelb-Grün, Thunfisch – Grün-Orange-Schwarz und die Schokobombe – Schwarz-Weiß-Rot sollen den Freitag zum „perfekten Dinner“-Abend machen. Bei den Fans kommen aber nicht nur die Gerichte gut an, sondern vor allem Panos‘ sympathische Art. „Heute kocht mein Wochenliebling. Hoffentlich kriegt der 40 Punkte“, schreibt ein Fan und drückt die Daumen. „Geil, ich freue mich auf sein Menü“, ergänzt ein zweiter Nutzer. „Panos ist die ganze Woche wohltuend unaufdringlich und eher zurückhaltend. Normalster Typ der Woche einfach“, schwärmt der Nächste.



Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren werden kann. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

Fans sind sauer: „Das perfekte Dinner“-Liebling von Konkurrenz ausgestochen

Kein Wunder, dass die Zuschauer die Punktevergabe gespannt beobachten – und sich Panos ganz oben auf dem Treppchen wünschen. Allerdings werden ihre Wünsche nicht erfüllt. Der 36-Jährige kann nicht genug Punkte sammeln. Während er in Summe 34 Punkte von den übrigen Teilnehmern bekommt, triumphiert Donnerstags-Kandidatin Nataly mit 36 Punkten und fährt damit den Wochensieg ein.

Für die Fans vollkommen unverständlich. „ACHT? Hä??? Das klang nach 4x10“, ärgert sich jemand über die Einzelpunkte-Vergabe, die Panos den Sieg kostet. „Acht Punkte? Die haben einen Knall“, beschwert sich ein weiterer Fan. Sebastian und Cecile hatten trotz Schwärmereien von Panos‘ Kochkünsten „nur“ acht Punkte vergeben. „Einspruch. Ich erkenne das nicht an. Schiebung“, meint ein weiterer Zuschauer stinksauer. „Ich hätte mich sehr für Panos gefreut, er ist MEIN Sieger“, betont jemand anderes.

Kandidat Panos entpuppt sich als Publikums-Favorit in der aktuellen „Das perfekte Dinner“-Woche. Weil er nicht siegt, sind viele Zuschauer ziemlich enttäuscht und sauer. © Screenshot: Das perfekte Dinner/ Vox (Fotomontage)

Eine Szene sorgte diese Woche für ordentlich Wirbel. Die „Das perfekte Dinner“-Zuschauer deckten einen Betrug am Set auf. Verwendete Quellen: X, „Das perfekte Dinner“/ RTL (Folge vom 3. November 2023)