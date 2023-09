„Unterirdisch“: ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer von Stör-Aktion entsetzt

Von: Diane Kofer

Teilen

Die PARTEI sabotierte am Sonntag den ZDF-Fernsehgarten. Anlass für die Stör-Aktion war eine Pool-Pinkel-Wette. Die TV-Zuschauer verstehen die Welt nicht mehr und sind schockiert.

Mainz – Eigentlich wollte Moderatorin Andrea Kiewel (58) mit ihren Gästen den „ZDF-Fernsehgarten“-Saisonabschluss feiern – und zwar mit einem wilden Oktoberfest. Allerdings hatte die PARTEI einige Störenfriede ins Publikum eingeschleust und für Wirbel gesorgt. Gegenüber IPPPEN.MEDIA bezog die Organisation Stellung – doch die Fans sind weiterhin entsetzt.

„Unterirdisch“: Zuschauer nach „ZDF-Fernsehgarten“-Crash völlig entsetzt

Am Sonntag (24. September 2023) flimmerte die letzte reguläre Fernsehgarten-Folge der Saison über die TV-Bildschirme. Mit dabei waren beim Oktoberfest-Special aber nicht nur zahlreiche musikalische Gäste – es hatten sich auch Mitglieder der PARTEI eingeschlichen, um für Unruhe zu sorgen. Ein aufdringlicher Mann stürmte beispielsweise die Bühne und mischte sich in Andrea Kiewels Moderation ein. Für die Zuschauer zu Hause ist die Aktion ein absolutes No-Go.

Schropp am Boden und Kiwi als Bond: Die besten Bilder vom „Kino“-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Auf Social Media zeigen sich viele Fans total geschockt von den Ereignissen im „ZDF-Fernsehgarten“. „Ich fand diese Aktion unterirdisch“, schreibt jemand auf Facebook und kann kaum glauben, welche Szenen sich in der Mainzer Location zugetragen haben. „Dieses Bedürfnis, Menschen die Freude an einer harmlosen Veranstaltung zu nehmen und einen Tag zu versauen, werde ich nie ganz verstehen“, zeigt sich ein anderer auf X (ehemals Twitter) enttäuscht. Ein dritter Zuschauer findet den Fernsehgarten zwar eigentlich langweilig, betont aber: Die Aktion geht trotzdem gar nicht. „Sind dennoch Arschlöcher“, urteilt er.

Andrea Kiewel spricht sich live gegen Die PARTEI aus Die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen bekamen nur wenig von den Störaktionen im „ZDF-Fernsehgarten“ mit. Vor Ort scheint es aber zu weitaus mehr Aufruhr gekommen zu sein. Moderatorin Andrea Kiewel richtete das Wort schließlich direkt an die Störenfriede. „Heute sind hier Zuschauer mit roten Krawatten, die gehören zu einer Vereinigung, die heißt Die PARTEI. Die sind einfach nur hier, um die ganze Zeit zu stören. Und ich finde das ganz traurig und ganz daneben“, ärgerte sie sich. Quelle: ZDF-Fernsehgarten

„Schnarchveranstaltung wachgerüttelt“: Nicht alle finden PARTEI-Aktion daneben

Obwohl die Mehrheit der Fans im Netz die Stör-Aktion verurteilt, bekommt die PARTEI auch Zuspruch. „Das war der erste überhaupt sehenswerte Fernsehgarten. Diese Schnarchveranstaltung und Geldverschwendung wurde mal von der Realität wachgerüttelt“, freut sich ein X-User. Die-PARTEI-Gründer Martin Sonneborn (58) steht nach wie vor zu der Aktion.

Andrea Kiewel musste mit ansehen, wie ein Mitglied von Die PARTEI ihre Bühne stürmte und war stinksauer. Auch die Zuschauer sind entsetzt. © Imago/ Bobo (Fotomontage)

Gegenüber IPPEN.MEDIA gab er an: „Wir haben gewettet, für was es mehr Aufmerksamkeit gibt in den deutschen Medien: Wenn der aserbaidschanische Diktator Aliyew Bergkarabach überfällt oder wenn Die PARTEI beim Fernsehgarten in den Pool pinkelt.“ Auf die Frage, ob man sich bewusst war, den Zuschauern das Fernsehgarten-Erlebnis zu vermiesen, gab er zu verstehen: „Die Zeiten sind hart.“ Für die kommenden Folgen ziehen der „ZDF-Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel jetzt in eine andere Stadt. Verwendete Quellen: Facebook/ Extratipp, X