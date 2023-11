„Satz mit X“: Zuschauer zerreißen Helene Fischers „Wetten, dass..?“-Auftritt

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Helene Fischer und Shirin David traten bei „Wetten, dass..?“ zum ersten Mal zusammen auf – mit dem Song „Atemlos“. Die Fans sind enttäuscht und teilweise sogar sauer.

Offenburg – Die Fans warten seit Wochen nicht nur auf die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Thomas Gottschalk (73), sondern auch auf die Premiere von Helene Fischer (39) und Shirin Davids (28) Duett. Die Musikerinnen haben gemeinsam eine neue Version von „Atemlos durch die Nacht“ aufgenommen. Doch der heiß ersehnte Auftritt kommt gar nicht gut an.

Auftritt bei „Wetten, dass..?“: ZDF-Publikum schimpft über „Atemlos“ von Helene Fischer und Shirin David

Gerade erst hat Helene Fischer eine neue Tour angekündigt – und dafür schon Kritik einstecken müssen. Jetzt geht es schon weiter mit negativen Kommentaren. Am 25. November 2023 trat die Schlagerprinzessin mit Rapperin Shirin David bei „Wetten, dass..?“ auf. Das Duo hat anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Helenes Song „Atemlos“ eine neue Version erarbeitet und diese bei Thomas Gottschalk auf der Bühne präsentiert.

Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied in Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen tz-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

Doch viele Zuschauer sind alles andere als begeistert. „Ein Satz mit X, das war wohl nix“, urteilt einer auf X (ehemals Twitter). „Ihren größten Song so zu verhexen“, schimpft der Fan weiter – und ist wohl gar nicht begeistert von der Neuinterpretation. „Manchmal sollte man es einfach beim Original belassen“, stimmt ein weiterer User zu. Viele Fans stört weniger Helene Fischers Part, sondern vielmehr die Rap-Einlage ihrer Kollegin. „Der Auftritt von Helene Fischer war sehr gut, aber Shirin David war überflüssig“, meint jemand.

Helene Fischer und Shirin David performten „Atemlos“ bei „Wetten, dass..?“ – doch die Fans sind nicht begeistert. © Screenshot: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Fotomontage)

Während manche Fans so weit gehen und behaupten, sie hätten sich die Ohren zuhalten müssen, sind andere doch ziemlich glücklich über die Performance. „Egal, was man von Helene Fischer und ihrer Musik hält, aber die Frau ist Profi durch und durch. Das muss man neidlos anerkennen!“, schwärmt ein Nutzer. „Gerade Helene Fischer bei ‚Wetten, dass..?‘ gesehen. So toll. Freue mich so auf das Konzert in der Arena“, fiebert ein Schlagerfan der Konzertreihe entgegen.

Neben Helene Fischer und Shirin David bekommt aber auch der Moderator Kritik. Thomas Gottschalk leistete sich einen lustigen Schweinsteiger-Versprecher – und erobert damit das Netz. Verwendete Quellen: „Wetten, dass..?“/ ZDF (Folge vom 25. November 2023), X