Zuschauer zerreißen „Wetten, dass..?“-Stars schon vor Ausstrahlung

Von: Florian Schwartz

Für seine Abschiedsvorstellung von „Wetten, dass..?“ holt sich Thomas Gottschalk allerhand Stars ins Studio. Doch die Promis kommt bei den Fans gar nicht gut an.

Offenburg – Die Kultshow „Wetten, dass..?“ hat sich mit seiner einmaligen Mischung aus Wetten und Weltstars in der deutschen TV-Landschaft in den letzten 42 Jahren einen Namen gemacht. Für seine letzte Ausgabe am kommenden Samstag (25. November) hat sich Moderator Thomas Gottschalk (73) wieder eine erstklassige Gästeliste zusammengestellt. Doch die erntet bei den ZDF-Zuschauern bereits im Vorfeld heftige Kritik.

Thomas Gottschalks Abschiedsshow: Was die Zuschauer bei „Wetten, dass..?“ erwartet

Nach bewährtem Show-Konzept finden sich auch am kommenden Samstag in der Baden-Arena in Offenburg Kandidatinnen und Kandidaten ein, die um den Titel des Wettkönigs gegeneinander antreten. Auf dem Programm stehen Gabelstapler- und Tierwetten sowie akrobatisches Geschick. Unter anderem wird auch Hazel Brugger (29) eine rasante Außenwette aus der Schweiz moderieren.

Auch die Gästeliste bietet im Vorfeld einige Highlights. Neben deutschen Stars wie Bastian Schweinsteiger (39), Matthias Schweighöfer (42) und Jan Josef Liefers (59) wirkt vor allem das Line-up der Musik-Acts wie ein Wiederaufleben alter „Wetten, dass..?“-Zeiten: Neben Sängerin Helene Fischer (39), werden auch Cher (77) sowie die britische Boygroup Take That sich zu Thomas Gottschalks Abschiedsvorstellung einfinden. Doch der Reigen altbekannter Stars stößt bei den ZDF-Zuschauern sauer auf.

ZDF-Zuschauer über „Wetten, dass..?“-Gästeliste: „Hochnotpeinlich“

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) hagelt es unterdessen Kritik für die Zusammenstellung. „Die Gästeliste sagt: Ich will es für immer beenden. Oder wollte keiner mehr kommen?“, kommentiert eine Zuschauerin die Ankündigung des ZDF in den sozialen Netzwerken. „Sorry, was für eine schlechte Gästeliste zur letzten Sendung“, bemängelt ein weiterer Fan und begründet, „Bis auf Cher und Take That, eher normale Gäste, die es auch in anderen Shows zu sehen gibt.“

In den weiteren Kommentaren geht es dann richtig heftig zur Sache. „Da fehlt eigentlich nur noch Til Schweiger, dann wäre das Horrorkabinett vollständig“, heißt es weiter. „Hochnotpeinlich“, findet ein anderer Fan. „Es ist Nostalgie“, fasst eine Followerin zusammen. „Wäre es nicht Kindheit, würde ich sagen ‚Brrr, was für Gäste.‘“

Früher fand sich halb Hollywood auf der „Wetten, dass…?“-Couch ein. Doch Thomas Gottschalk musste für seine letzte Ausgabe am kommenden Samstag etliche Absagen von US-Promis verkraften. Verwendete Quellen: twitter.com/ZDF