„Arrogant“ und famegeil: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer zerreißen Yasemin

Erste Probleme? Viele Zuschauer lassen kein gutes Haar an Yasemin, die das TV-Liebes-Experiment „Hochzeit auf den ersten Blick“ mit Kandidat Jochen wagt.

Bali – Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ möchten Singles einen ihnen zuvor unbekannten Partner ehelichen und so womöglich auf äußerst ungewöhnliche Weise die Liebe fürs Leben finden. Bei dem TV-Experiment, das Ende September in Sat.1 in seine zehnte Staffel ging, sind diesmal auch Jochen und Yasemin dabei. Doch schon auf der Hochzeitsreise scheint nicht alles so zu laufen, wie man sich das bei einem frischvermählten Paar wohl wünschen würde. Bei den Fans fällt Yasemin mit ihrem Verhalten ganz klar durch.

Nach „Hochzeit auf den ersten Blick“-Ehe: Yasemin entwickelt keine Gefühle für Jochen

„Ich denke, ich ziehe ihn mehr an, als er mich“, gesteht Yasemin vor den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kameras. Bei einem gemeinsamen Frühstück während der Hochzeitsreise auf Bali zeigt sich, dass die Chemie zwischen den beiden womöglich nicht so ganz stimmt. Noch scheint für Yasemin nicht genügend Zeit an der Seite von Jochen vergangen zu sein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man direkt nach zwei Tagen Gefühle für jemanden hat. Wenn ich so von mir ausgehe.“

Jochen wiederum weiß nicht so richtig, wie sie zu ihm steht: „Mit der Gefühlslage bei mir sieht es so aus, dass ich nicht mehr Gefühle investieren kann, wenn ich nicht weiß, dass da auch Gefühle zurückkommen.“ Er scheint zu merken, dass Yasemin ihm bisher keine echte Chance gegeben hat

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9) Michaela und Oliver (Staffel 9) Simone und Marcus (Staffel 8) Annika und Manuel (Staffel 7) Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

Weil sie Jochen abblitzen lässt: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer zerreißen Yasemin

Unter einem Instagram-Beitrag über die beiden meckern die Zuschauer vor allem über Yasemin – viele finden, dass sie sich Jochen überlegen fühlt. „Sie kommt mir ein wenig arrogant vor“, stellt eine Nutzerin unter anderem fest. Und: „Sie braucht was sehr anderes.“ Eine weitere Userin erklärt, dass Yasemin eine „sehr komische überhebliche Art“ habe. Wieder andere sprechen davon, dass sie „kühl und ein bisschen eingebildet“ wirke.

Yasemin scheint bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ nicht besonders mit ihrem Ehemann Jochen zufrieden zu sein. Die Fans gehen hart mit ihr ins Gericht. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Daneben gibt es auch die Vermutung, dass Yasemin womöglich einfach nur ins TV wollte – auf Fame und Social-Media-Reichweite aus ist. „Wieso hat sie denn ‚Ja‘ gesagt? Bestimmt, um ins Fernsehen zu kommen…“, schreibt ein Nutzer. „Hauptsache man kommt ins Fernsehen und nimmt noch eine schöne Reise mit“, meckert eine andere Userin, der zufolge die beiden überhaupt nicht zusammenpassen würden. „Die haben sich nicht viel zu sagen, wie man gesehen hat.“

Einige Zuschauerinnen und Zuschauer sind sowieso der Auffassung, dass die Beziehung von Jochen und Yasemin zum Scheitern verurteilt ist. „Das wird nix“, schreibt etwa eine Nutzerin. Bei einer anderen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Trauung mussten die Dreharbeiten abgebrochen werden. Verwendete Quellen: Sat.1, Instagram.com