Zu starker Dialekt? Wien-„Tatort“ verlor nach nur wenigen Minuten massenhaft Zuschauer

Der neue Wiener „Tatort“ musste stetig Zuschauer einbüßen. Ob dies an dem starken Dialekt in der Folge gelegen haben könnte?

Wien – Mit „Bauerntod“ zeigte die ARD am Sonntagabend (15. Oktober) den neuesten Fall der Wiener „Tatort“-Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 63) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 64). Trotz starker Quoten nahm das Interesse an der Folge über die Spieldauer hinweg aber konstant ab – was auf die herbe Kritik vieler Zuschauer zurückzuführen sein könnte.

Wegen starkem Dialekt abgeschaltet? ARD verlor mit Wiener „Tatort“ reihenweise Zuschauer

Der jüngste „Tatort“ aus Wien dreht sich um den ermordeten Landwirt Max Winkler, dessen Tod Ermittlungen gegen zwei rumänische Cousins, eine Tierschutzorganisation sowie in die Geschäfte des Verstorbenen mit sich bringt. Im Netz sorgte dabei aber nicht etwa die spannende Handlung des Streifens für Aufsehen, sondern der starke Dialekt einiger Figuren – was etliche Kommentare genervter Zuschauer mit sich zog. Diese Entrüstung scheint sich nun auch in den Quoten widerzuspiegeln …

Wie den AEOS-Insights bei dwdl.de zu entnehmen ist, war „Bauerntod“ zwar mit großem Abstand das meistgesehene Format des Abends, musste ab 20:31 Uhr aber konstant Einbußen in den Zuschauerzahlen hinnehmen. Diese Entwicklung könnte zum einen an den starken Primetime-Formaten der privaten Sender gelegen haben – welche mit „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ und „James Bond 007: Skyfall“ zwei große Hollywood-Blockbuster zeigten – oder aber auch der Kritik an der, für das Publikum wohl nur schwer verständlichen, Mundart im „Tatort“.

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

Erfolg auf ganzer Linie: ARD dominiert am Sonntagabend in den Quoten

Auch wenn das Zuschauerinteresse am Wiener „Tatort“ konstant zurückging, konnte die ARD den Sonntag mit Leichtigkeit als quotenstärkster Sender beenden. Mit 8,56 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 30,1 Prozent platzierte sich „Bauerntod“ beim Gesamtpublikum ab drei Jahren ganz oben auf dem Siegertreppchen, gefolgt von einer „Brennpunkt“-Sendung zum Krieg in Nahost, der „Tagesschau“ und „Anne Will“.

Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nahm der Sender mit Sitz in Berlin die obersten drei Ränge ein, als zweitbeste Primetime-Sendung des Tages schnitt mit 0,62 Millionen Zuschauern derweil „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ bei ProSieben ab.

Verwendete Quellen: dwdl.de