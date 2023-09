„Unangenehm dominante Art“: Giovanni Zarrella fällt mit „The Voice“-Debüt bei Zuschauern durch

Am Donnerstag fiel der Startschuss für die 13. Staffel „The Voice of Germany”. Die Castingshow trumpft 2023 mit neuen Coaches auf – Newcomer Giovanni Zarrella kann beim Publikum jedoch nicht punkten.

Berlin – Seit Donnerstag (21. September) wird bei „The Voice of Germany” wieder nach bisher unentdeckten Gesangstalenten gesucht. In der 13. Staffel der Show dürfen sich die Zuschauer aber nicht nur auf musikalische Glanzleistungen freuen, sondern auch auf vier neue Coaching-Teams. Neben Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46) bewertet auch Schlager-Star Giovanni Zarrella (45) die Performances der Kandidaten – und eckt mit seiner Art direkt in der ersten Sendung bei den Zuschauern an.

Erster Auftritt als „The Voice“-Coach: Zuschauer beschweren sich über Giovanni Zarrella

Eigentlich kommt der Sänger im Fernsehen immer gut an, schließlich wurde Giovanni Zarrella für seine eigene ZDF-Show gerade zum zweiten Mal für einen Fernsehpreis nominiert. Doch mit den „The Voice”-Zuschauern muss der Entertainer offenbar noch warm werden.

Noch während der Ausstrahlung des Staffelauftaktes hagelt es bei X (ehemals Twitter) mächtig Kritik für den ehemaligen Bro’Sis-Star: Es häufen sich Kommentare wie „Er geht mir echt auf die Nerven, ich finde ihn unfassbar anstrengend“, „Zarrella hat eine sehr unangenehm dominante Art“ oder „Hat jemand vergessen, Giovanni zu sagen, dass er nicht der Moderator der Show ist?“.

Giovanni Zarrella hat sich als „The Voice”-Coach eigentlich große Ziele gesteckt. In einem Interview erklärte er vorab, dass er die Kandidaten nicht nur während des Gesangswettbewerbs, sondern auch nach dem Finale unterstützen möchte. Für den 45-Jährigen sei es eine Selbstverständlichkeit, dass der Sieger auch in seiner „Giovanni Zarrella Show” auftreten wird.

Giovanni Zarrella: Bei „Popstars“ entdeckt Giovanni Zarrella kennt sich mit Castingshows gut aus, denn der Sänger ist selbst durch ein TV-Format bekannt geworden. 2001 kämpfte er sich mit seinen Gesangs- und Tanzkünsten von Runde zu Runde und sicherte sich schließlich einen Platz in der sechsköpfigen Band Bro‘Sis. Die Gruppe feierte mit Hits wie „I believe“ und „Do you“ Erfolge, bevor sie sich 2006 auflöste.

Beliebter Coach: Bei den „The Voice“-Kandidaten räumt Giovanni Zarrella ab

Anders als bei den Zuschauern an den heimischen Bildschirmen kann Giovanni Zarrella bei den „The Voice“-Talenten durchaus punkten. In der ersten Sendung lockt er mit seinen Argumenten gleich zwei Kandidaten in sein Team. Einzig Rapperin Shirin David kommt noch besser an: Sie kann bereits drei Nachwuchskünstler von sich überzeugen. Die übrigen Coaches Ronan Keating und die Kaulitz-Brüder müssen sich je mit einem Talent begnügen.

Nicht nur bei „The Voice“ liefert sich Giovanni Zarrella derzeit einen harten Kampf: Mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ steht er auch im direkten Vergleich zu den Liveshows von Florian Silbereisen (42). Auf dem Oktoberfest verrät Schlagerkollegin Anna-Carina Woitschack (30), ob ihr Herz mehr für Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen schlägt. Verwendete Quellen: X; ProSieben/The Voice of Germany