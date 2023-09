Zwei Abschiede in Rom - „Die Diplomatin“ in der ARD

Die Diplomatin Karla Lorenz (Natalia Wörner, r) trifft den Bauunternehmer Robert Felting (Francis Fulton-Smith). © Roland Suso Richter/ARD Degeto/dpa

Zum siebten Mal spielt Natalia Wörner „Die Diplomatin“ Karla Lorenz. Diese ist gerade in Rom tätig. Dort hat sie es mit einem Bau-Skandal, einer Doppelentführung und der Kirche zu tun.

Rom - Die Diplomatin Karla Lorenz ist in ihrem neuesten Fall persönlich betroffen: Eine junge Musikerin wird entführt und mit ihr Karlas engster Mitarbeiter Nikolaus Tanz. Für die beiden Hauptdarsteller Natalia Wörner und Jannik Schümann wird die siebte Folge der erfolgreichen ARD-Reihe „Die Diplomatin“ die letzte gemeinsame sein. Schümann steigt auf eigenen Wunsch aus.

Zu sehen ist die Folge mit dem Untertitel „Vermisst in Rom“ diesen Samstag (23.9.) um 20.15 Uhr im Ersten.

Die ARD-Diplomatin war in Thailand, Spanien, Tschechien und Berlin im Einsatz. Nun wurde sie in die italienische Hauptstadt versetzt. Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) begleitet sie und auch ihr Lebensgefährte Jan (Alexander Beyer) ist wieder an ihrer Seite. Die Beziehung der beiden ist nicht ganz einfach, denn Karla geht ganz in ihrem Job auf. Ihr privates Glück muss öfter mal warten.

Die Tochter eines Bauunternehmers wird entführt

Nun ist die Diplomatin doppelt in Sorge: Die Tochter eines schwerreichen deutschen Bauunternehmers ist entführt worden. Die junge Ines (Greta Geyer) stand gerade als Sängerin auf der Bühne, als die Täter zuschlugen. Nikolaus hatte das Konzert besucht und wurde von Entführern mitgenommen. Aber warum? Zufall?

Der Fall fordert einmal mehr Karlas diplomatisches Gespür. Dabei geht sie klug und bedacht vor - überschreitet aber auch Grenzen. In Szene gesetzt wurde die Geschichte wieder vom Regisseur Roland Suso Richter nach einem Drehbuch von Christoph Busche.

Eine Gruppe Aktivisten hat die Entführung eingefädelt. Sie fordern Schadenersatz für die Opfer eines Hauseinsturzes, für den sie den Bauunternehmer Robert Felting (Francis Fulton-Smith) verantwortlich machen. Sollte der Bau-Skandal vertuscht werden? Und inwieweit ist die Kirche in die Sache verwickelt?

Abschied von Nikolaus Tanz

Karla versucht, ein verschwundenes Baugutachten aufzutreiben. Dabei sollen ihr die Ehefrau des Bauunternehmers, Sabine Felting (Ulrike Tscharre), und ihr Lebensgefährte Jan helfen. Denn der römischen Chef-Ermittlerin Ricarda Motte (Clelia Sarto) traut die Diplomatin nicht. Nikolaus Tanz entwickelt als Geisel zunehmend Verständnis für die Aktion der Entführer und fragt sich, auf welcher Seite er steht.

Am Ende heißt es für Karla: Abschied nehmen. Aber nicht nur von Nikolaus Tanz.

Dessen Darsteller Jannik Schümann sagte in einem ARD-Interview zu seinem Ausstieg, das Gute daran sei, „dass dies nicht das Ende der Freundschaft zu Natalia bedeutet“. Und Natalia Wörner erklärte: „Ich schätze Jannik sehr und er wird mir fehlen – doch ich weiß, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren werden.“ dpa