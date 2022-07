Zweite Staffel „Are You the One?“ mit Realitystars startet am 2. August

Neue Staffel „Are you the One?“ startet am 2. August © RTL / Markus Hertrich

In den neuen „Are You The One?”-Folgen suchen Realitystars nach der großen Liebe. Die Show startet am 2. August und wird wieder von Sophia Thomalla moderiert.

Köln – Am 2. August ist es wieder soweit und „Are You The One? – Realitystars in Love“ startet in die zweite Staffel. In dem unterhaltsamen Dating-Format wird es erneut darum gehen, dass zehn Single-Frauen und zehn Single-Männer eine hohe Geldsumme gewinnen können und dabei auch den richtigen Partner treffen könnten, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige für sie ist. Die Moderation des TV-Formats wird Sophia Thomalla (32) übernehmen.



In einer RTL-Pressemeldung wird darüber berichtet, dass sich die Fans auf insgesamt 21 neue Episoden der Sendung freuen können. In der Sendung, die auf RTL+ ausgestrahlt wird, werden bekannte TV-Persönlichkeiten munter miteinander um die Wette flirten. Die Show-Teilnehmer sollen dabei keine unbekannten Gesichter sein, da es sich bei den Stars um Flirtende handelt, die bereits zuvor in unterschiedlichen Dating-Formaten nach ihrer ganz großen Liebe suchten.

Zweite „Are You The One“-Staffel mit Reality-Stars startet am 2. August

Zu den in dem kommenden Format auftretenden Stars werden bekannte Gesichter aus Reality-TV-Shows wie Zoe Saip (22), Cecilia Asoro (26), Lukas Berghof (30), Pharrell Harrell (31), Fabio De Pasquale (27) und Franziska Temme (27) gehören. In der beliebten Dating-Sendung werden die TV-Stars auf die Suche nach ihrem „Perfect Match“ gehen, da sie zuvor noch kein Glück darin hatten, ihre große Liebe zu finden.