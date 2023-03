Zweite „Let’s Dance“-Folge: Das sind die „Born in“-Tänze der Stars

Was für eine tolle Idee: In der zweiten „Let’s Dance“-Folge tanzen die Stars zu Songs aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr.

Die 16. Staffel der beliebten Tanz-Show „Let’s Dance“ ist bereits in vollem Gange: Seit dem 17. Februar schwingen Stars und Sternchen wieder ihre Hüften zu coolen Beats und großen Hits! In schicken Outfits treten Amateur-Tänzer dabei mit Profi-Tänzern auf und lernen – mal eben so – zu performen wie die Profis. Für die zweite Folge hat man sich jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die Stars tanzen zu Songs, die aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr stammen! „Born in“ (auf Deutsch: geboren im Jahr) heißt das Motto der nächsten Show, die wie gewohnt am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.

„Born in“ lautet das Motto der zweiten „Let‘s Dance“-Folge. Dabei tanzen die Stars zu Liedern aus ihrem Geburtsjahr. © RTL/Stefan Gregorowius

Auch in diesem Jahr kämpfen 14 Stars um den „Let‘s Dance“-Sieg. Da die Teilnehmer unterschiedlich alt sind, verspricht die Sendung also musikalisch vielfältig zu werden. Neben Jennifer Lopez‘ berühmten Party-Hit „Let’s Get Loud“, der von Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke getanzt wird, stehen beispielsweise auch Songs wie „Losing My Religion“ von R.E.M. oder „Personal Jesus“ von Depeche Mode auf dem Programm. Auch „Music“ von Madonna oder „Beat It“ von Michael Jackson dürfen auf einer gepflegten Tanz-Party natürlich nicht fehlen.

Von Madonna bis JLo – so vielseitig tanzen die Stars bei „Let‘s Dance“

Das Erfolgsrezept der Show ist dabei gleichgeblieben. Auch in der Jury erkennt man bekannte Gesichter. Begutachtet und bewertet werden die Starts unter anderem von Jury-Urgestein Joachim Llambi, der wohl schon viele wacklige Beine verursacht haben dürfte. Neben Llambi sitzen in der Jury Jorge González und Motsi Mabuse. Moderiert wird die Sendung erneut von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Für Kandidatin Alex Maria Peter hatte es sich nach der ersten Folge bereits ausgetanzt: Die Jury ließ sie nicht in Folge zwei.

Überzeugt hatte dagegen Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker. Die Jury war bereits in der Kennenlernshow so begeistert von ihr, dass sie sich die Wildcard sichern konnte. Mit dieser konnte sie daher in der ersten regulären Show nicht rausfliegen. Doch auch ohne Wildcard hätte sie wohl nichts zu befürchten gehabt: Die Jury zeigte sich von ihrem Tango nämlich richtig begeistert. Steht die Favoritin für den Titel „Dancing Star 2023“ also vielleicht schon fest?