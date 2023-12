Zweiter Sendetermin für Andrea Kiewels „Kiwis große Partynacht“ endlich bekannt

Von: Samantha Matheiowetz

Mit „Kiwis große Partynacht“ bekommt Andrea Kiewel bei Sat.1 ihre eigene Schlagershow. Jetzt steht der zweite von vier Sendeterminen fest.

Update vom 21. Dezember 2023: Nachdem der erste von vier Sendeterminen für „Kiwis große Partynacht“ Ende November von Sat.1 bekanntgegeben wurde, steht nun der zweite auch schon fest: am Freitag, dem 5. Januar 2024. „Dann wird in ‚Kiwis große Partynacht‘ zu ‚Bailando‘, ‚Mambo No.5‘ und ‚Girls Just Want To Have Fun‘ gefeiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Zu Gast sind unter anderem Loona, Dr. Alban, Lou Bega, Thomas Anders, Heinz Rudolf Kunze, Münchener Freiheit, Oli P., Bell Book & Candle, Mike Singer und Geier Sturzflug.

Mit „Kiwis große Partynacht“ bekommt Andrea Kiewel bei Sat.1 ihre eigene Schlagershow. Jetzt steht der zweite von vier Sendeterminen fest. (Fotomontage) © SAT.1 / Claudius Pflug

Update vom 30. November 2023: Berlin – Insgesamt vier Ausgaben von Andrea Kiewels (58) neuer Sat.1-Show „Kiwis große Partynacht“ soll es geben. Die Sendungen selbst wurden bereits im November vorab aufgezeichnet – mit etlichen prominenten Gästen aus Schlager und Pop, darunter Anastacia (55), Peter Maffay (74), Vanessa Mai (31), Alphaville, Pur oder Culcha Candela. Nun steht der Starttermin für die erste Ausgabe offiziell fest.

Noch in diesem Jahr: Andrea Kiewels „Kiwis große Partynacht“ startet Ende Dezember

Wie Sat.1 am Mittwoch (29. November) offiziell mitteilte, wird „Kiwis große Partynacht“ am Mittwoch, dem 27. Dezember um 20:15 Uhr Premiere feiern – und damit zwei Tage früher, als aufgrund von Insider-Informationen im Vorfeld angenommen.

„Kiwis große Partynacht“ feiert schon bald Premiere: Am 27. Dezember zeigt Sat.1 die erste von insgesamt vier Ausgaben der neuen Musikshow © Sat.1/Claudius Pflug

Andrea Kiewel selbst ist bereits bester Dinge, dass ihre neue Show ein Erfolg wird: „Am 8. März 1993 moderierte ich zum ersten Mal das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘. Alles, was mich als Kiwi ausmacht, lernte ich da. Seit 2000 bin ich die Fernsehgärtnerin der Nation. Und nun bei meiner Partynacht beides vereinen zu können, ist der beste Beweis dafür, dass Musik und Glück sich vertausendfachen, wenn man sie teilt. Dazu möchte ich die Sat.1-Zuschauer einladen: Zu der besten Partymusik ever, zum Tanzen und Singen und Glücklichsein, zu drei Stunden Kiwi, in denen einfach alles gut ist.“

„Vollplayback“ bei Andrea Kiewels großer „Partynacht“

Erstmeldung vom 3. November 2023: Bis vor kurzem war nicht einmal klar, ob Andrea Kiewel „Kiwis große Partynacht“ überhaupt drehen kann. Jetzt hat sie sich für die erste Sendung namhafte Gäste eingeladen: Howard Carpendale (77), Ben Zucker (40), PUR, voXXclub, Kerstin Ott (41), Glasperlenspiel und Jupiter Jones waren unter anderem mit von der „Party“. Die Zuschauer dürften allerdings schnell ernüchtert gewesen sein, denn laut des Insiders, der seine Erlebnisse mit schlagerprofis.de teilte, seien alle Acts mit Playback aufgetreten. Lediglich die Band Jupiter Jones habe live gesungen und damit das Publikum voll überzeugt.

Für die Zuschauer von „Kiwis großer Partynacht“ muss es irritierend gewesen sein, als Andrea Kiewel zur Eröffnung den Sänger Andreas Gabalier (38) anmoderierte, dieser aber danach nicht auftrat. Seine Performance wird nachträglich aufgezeichnet und vor der Ausstrahlung in die Sendung geschnitten. Ganz schön ausgeklügelt: Da viele der Gäste nur für die Aufzeichnung am 01. November gebucht waren, aber auch in den folgenden Sendungen auftreten sollen, haben sie und Andrea Kiewel immer wieder die Outfits gewechselt. So soll später im TV niemand erkennen, dass es sich bei manchen Auftritten eigentlich um Ausschnitte von der Aufzeichnung am 1. November handelt.

Insider verrät ersten Ausstrahlungstermin für Andrea Kiewels „große Partynacht“

„Kiwis große Partynacht“ soll am 29. Dezember um 20:15 Uhr bei Sat.1 steigen, gibt der Insider preis. In seinem Fazit wird deutlich, dass er trotz der Tricksereien bei der Aufzeichnung begeistert von dem neuen Show-Format ist. „Die Mischung der Musik war eine gelungene Abwechslung. Da kann sich so manch anderer Showmaster mal eine Scheibe abschneiden“, schwärmt der Insider. Er verspricht den Zuschauern, die das Spektakel erst im Dezember anschauen können, viel Sehenswertes.

Enthüllt: Bei Andrea Kiewels neuer Show „Kiwis große Partynacht“ wird viel getrickst. © IMAGO / BOBO

Hinter der Moderatorin liegen turbulente Wochen: Andrea Kiewel musste in ihrer Heimat Tel Aviv wegen des Israel-Kriegs um ihr Leben bangen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; tvtickets.de/kiwis-partynacht