49-Euro-Ticket: Erstes Bundesland beschließt neuen Preis - Diese Personengruppen haben Anspruch

Von: Jakob Koch

In Kürze startet das 49-Euro-Ticket. Jetzt verkündet ein erstes Bundesland einen Service für Geringverdiener – weitere prüfen Sparaktionen.

Wiesbaden – Zum 1. Mai soll das Deutschlandticket nach langen politischen Verhandlungen mit einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat starten. Es handelt sich um ein digitales, monatlich kündbares Abonnement, das im gesamten Nahverkehr bundesweit gültig ist. Der Bund stellt von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro bereit, um die Hälfte der Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern auszugleichen. Wer sich das 49-Euro-Ticket nicht leisten kann, hat in einem ersten Bundesland die Möglichkeit, weniger zu zahlen.

Name: Deutschlandticket oder auch 49-Euro-Ticket Startdatum: 1. Mai 2023 Kosten: 49 Euro Start Vorverkauf: ab Anfang April 2023

49-Euro-Ticket günstiger: Das Deutschlandticket in Hessen für Geringverdiener zum Preis von 31 Euro

Ab Anfang August wird es für Geringverdiener in Hessen möglich sein, ein günstigeres Deutschlandticket zu erwerben. Das Verkehrsministerium in Wiesbaden teilte mit, dass das 49-Euro-Ticket monatlich 31 Euro kosten werde. Die vergünstigte Version ist für Personen gedacht, die Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld beziehen. Minister Al-Wazir (Grüne) erklärte, dass er zum allgemeinen Verkaufsstart einen großen Andrang in den Verkaufsstellen der hessischen Verkehrsverbünde erwartet – obwohl das Ticket auch digital erhältlich sein wird. Aus diesem Grund wird die vergünstigte Version nicht zeitgleich eingeführt werden können.

49-Euro-Ticket billiger: Linke kritisiert Schufa-Überprüfung, andere Regionen planen auch Sparaktionen

Kritik kommt aus der Opposition. Die Linke im hessischen Landtag sieht weiterhin eine Benachteiligung von Menschen mit geringem Einkommen. Laut Jan Schalauske, dem Vorsitzenden der Linken-Fraktion im Hessischen Landtag, ist der Preis von 31 Euro „noch deutlich zu hoch, um allen Menschen Teilhabe an Mobilität zu gewähren“. Die Schufa-Überprüfung wird als diskriminierend empfunden und Asylsuchende dürfen nicht ausgeschlossen werden. Die Linke fordert eine diskriminierungsfreie Regelung für alle Menschen und verfolgt das Ziel eines Nulltarifs für das 49-Euro-Ticket.

Auch andere Regionen in Deutschland haben bereits Sparaktionen angekündigt. Einige Gruppen in der Region Hannover können das Deutschlandticket für den Nahverkehr voraussichtlich für rund 30 statt 49 Euro im Monat nutzen. Für Inhaber eines Job- oder Sozialtickets werde das Angebot zum 1. Mai eingeführt, teilte die Region Hannover nach einem Beschluss der Regionsversammlung mit. 147.000 Menschen sind demnach für das Sozialticket berichtigt. Auch wer beim Land Schleswig-Holstein beschäftigt ist, wird das 49-Euro-Ticket zum Schnäppchenpreis von nur 16,55 Euro bekommen.

Und auch das Land Rheinland-Pfalz prüft vor dem geplanten Start des Deutschlandtickets mögliche weitere Entlastungen auf Landesebene für bestimmte Zielgruppen.

49-Euro-Ticket ermäßigt auch für Studenten: Differenz zu Semestertickets

Das geplante 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in ganz Deutschland soll zudem ebenfalls ein Angebot für Studierende beinhalten. Oliver Krischer (Grüne), der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, gab nach einer Konferenz in Aachen bekannt, dass zur Einführung des Tickets am 1. Mai 2023 zunächst eine „Upgrade-Lösung“ für Studierende angeboten werden soll. Das bedeutet, dass Studierende lediglich die Differenz zwischen dem Betrag ihres Semestertickets und dem Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket zahlen müssen.

Wo kann man das 49-Euro-Ticket kaufen? Das Deutschlandticket wird sowohl von der Deutschen Bahn als auch von den regionalen Anbietern des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs verkauft werden. Das 49-Euro-Ticket wird auf den Websites und Apps der Deutschen Bahn sowie auf den entsprechenden Plattformen der regionalen Verkehrsverbünde erhältlich sein. Kunden können das Ticket auch am Schalter in den DB Vertriebszentren und anderen Verkaufsstellen erwerben. Es ist entweder als digitales Ticket in einer Smartphone-App oder als Chipkarte erhältlich. Übergangsweise wird auch ein Papierticket angeboten. Das Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar.

Für eine dauerhafte und bundesweit einheitliche Einbeziehung der Studierendentickets in das 49-Euro-Ticket wurde ein Arbeitsprozess vereinbart, um noch offene rechtliche Fragen zu klären, erklärte Krischer. Er betonte, dass Studierende eine „ganz entscheidende Kundengruppe“ seien, die auch weiterhin an den öffentlichen Verkehr gebunden werden soll. Insgesamt soll das Ticket den öffentlichen Verkehr günstig und einfach machen und eine breite Masse von Menschen dazu bewegen, ihn zu nutzen.