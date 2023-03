Quereinsteiger werden: 5 Berufe, in denen man richtig gut verdienen kann

Von: Franziska Schuster

Wer sein Arbeitsleben komplett umkrempeln möchte, sollte über einen Quereinstieg nachdenken. Entgegen der üblichen Meinung sind Quereinsteiger-Jobs sogar gut bezahlt.

Stuttgart - Früher war es üblich, den erlernten Beruf bis zur Rente auszuführen. Mittlerweile ist der Arbeitsmarkt in Deutschland deutlich flexibler geworden. Man ist bei der Jobsuche nicht mehr auf den Beruf beschränkt, den man ursprünglich erlernt hat. Als sogenannter Quereinsteiger steht einem ein weites Spektrum an verschiedensten Jobs und Branchen zur Auswahl. Doch nicht jeder Job bringt für Quereinsteiger auch ein gutes Gehalt mit sich. Das ist bei den folgenden fünf Jobs anders.

Jobs für Quereinsteiger werden immer attraktiver: Diese sind besonders beliebt

Die Coronapandemie hat bei vielen Arbeitnehmern einen Umdenkprozess angestoßen. Viele fragten sich: Was will ich mit meinem Leben tun? Was will ich erreichen? Bei vielen lief die Reflexion auf einen Punkt hinaus: Mein Job macht mich nicht glücklich. In den USA startete 2021 ein Trend, der sogenannte Quittok, kurze TikTok-Videos, in denen sich Arbeitnehmer filmen, wie sie kündigen. Für viele stand fest, dass sie etwas ändern wollten, angefangen bei ihrem Job. Besonders Branchen waren von Kündigungen betroffen, die stark von der Pandemie beeinflusst wurden, wie etwa Gastronomie und Handel.

In den bisherigen Job zurückzukehren, war für viele selbst nach Corona keine Option, wie auch aktuelle Zahlen bestätigen. Noch immer herrscht große Personalnot in Restaurants und Cafés. Quereinsteiger-Jobs werden schon seit Jahren immer attraktiver. Denn anders, als viele annehmen, gibt es viele Jobs, die besonders für Quereinsteiger attraktiv sind. Besonders in Jobs, in denen Arbeitskräfte fehlen, werden Quereinsteiger gesucht. In Deutschland ist das aktuell vor allem in sozialen Berufen der Fall.

In diesen Job finden sich besonders viele Quereinsteiger:

Erzieher

Alten- und Krankenpfleger

IT-Experte

Energieberater

Immobilienmakler

Journalist

Content-Manager

Finanzplaner

Unternehmensberater

(Quelle: unternehmer-gesucht.com)

Die meisten glauben, dass Quereinsteiger deutlich geringer verdienen als etwa Angestellte, die im entsprechenden Job eine Ausbildung oder sogar ein Studium absolviert haben. Tatsächlich liegen vor allem zu Beginn der Ausübung der Tätigkeit die Gehälter von Quereinsteigern unter dem der ausgebildeten Kollegen. Nichtsdestoweniger gibt es auch Quereinsteigerjobs, bei denen man ohne entsprechende Vorkenntnisse zum Topverdiener werden kann. Viele wechseln auch den Job, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Ein Ranking zeigt die 10 familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland.

1. Unternehmensberater gilt als top bezahlter Quereinsteigerberuf

Für alle Analytiker und Menschen, die Abwechslung suchen, könnte der Job als Unternehmensberater genau das Richtige sein. Man analysiert Firmenabläufe, Geschäftsstrategien und berät das Unternehmen in Sachen Management, Personal und Businessplan. Für den Job als Unternehmensberater ist keine besondere Ausbildung vonnöten, Skills können im Beruf selbst erworben werden. Learning by doing sozusagen. In Deutschland gibt es viele Ausbildungsberufe mit Spitzengehalt, für die kein Studium notwendig ist.

Der Beruf des Unternehmensberaters gilt als einer der am besten bezahlten Quereinsteigerjobs. Das Einstiegsgehalt liegt hier durchschnittlich bei 3.500 Euro brutto im Monat. Mit wachsender Berufserfahrung kann das Monatsgehalt für Quereinsteiger auf durchschnittlich 5.500 Euro brutto ansteigen.

durchschnittlicher Stundenlohn: 12 bis 18 Euro brutto

durchschnittliche Arbeitszeiten: 30 bis 40 Stunden pro Woche

Qualifikation: Abitur

2. Quereinsteiger nah am Menschen: Ein Job im Kundenservice

Der Umgang mit Menschen und Kunden liegt nicht jedem. Wer allerdings keine Scheu hat, für den könnte sich ein Quereinstieg im Kundenservice auch finanziell lohnen. Mit einem durchschnittlichen Einstiegsgehalt von 1.500 bis 2.000 Euro brutto im Monat liegt der Kundenservice zwar unter dem des Unternehmensberaters, der Beruf gehört aber dennoch zu den besser verdienenden Quereinsteigerjobs. Mit mehr Erfahrung kann das Gehalt auf etwa 2.500 bis 3.000 Euro brutto im Monat steigen. Wer Jobs mit wenig Menschenkontakt vorzieht, für den sind diese fünf einsamen Berufe genau das Richtige.

durchschnittlicher Stundenlohn: 11 bis 14 Euro brutto

durchschnittliche Arbeitszeiten: 20 - 40 Wochenstunden

Qualifikation: Hauptschulabschluss

3. Passender Quereinstieg für alle Organisationstalente: Job in der Verwaltung

Hat man ein Händchen fürs Organisatorische, passt ein Job in der Verwaltung wie die Faust aufs Auge. Als Verwalter ist man für die die Planung, Steuerung und Dokumentationen einer Firma zuständig. Mathematisches Verständnis ist in diesem Quereinsteigerjob von Vorteil, denn zu den Aufgabenbereichen gehört unter anderem die Kostenabrechnung. Auch betriebswirtschaftliches Wissen kann nicht schaden.

Als Neuling in der Verwaltung winkt ein Einstiegsgehalt von rund 2.500 Euro brutto im Monat. Der Verdienst kann jedoch schnell auf 3.500 Euro brutto im Monat ansteigen.

durchschnittlicher Stundenlohn: 11 bis 15 Euro brutto

durchschnittliche Arbeitszeiten: 35 bis 40 Wochenstunden

Qualifikation: Hauptschulabschluss

4. Das Gesicht der Firma: Quereinsteiger am Empfang

Ähnlich wie im Kundenservice ist auch bei einem Job am Empfang Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen gefragt. Der Job ist vielfältig: Neben Termin- und Veranstaltungsplanung verwaltet man als Empfangsassistenz auch Räume oder Catering für Events. Oft ist man am Empfang der erste Kontakt zu Gästen und Kunden. Dementsprechend professionell muss man die Firma nach außen hin repräsentieren. Ob ein Job am Empfang etwas für einen ist, muss man selbst herausfinden. Es gibt viele Berufe, die zwar top bezahlt sind, aber keiner machen möchte.

Das Einstiegsgehalt liegt bei etwa 2.000 bis 3.000 Euro brutto im Monat. Je mehr Berufserfahrung, desto mehr steigt das Gehalt. Bis zu 3.000 Euro brutto pro Monat sind hier möglich.

durchschnittlicher Stundenlohn: 11 bis 14 Euro brutto

durchschnittliche Arbeitszeiten: 20 bis 40 Wochenstunden

Qualifikation: Hauptschulabschluss

5. Datenerfasser

Mit nur einer geringen Wochenstundenanzahl von durchschnittlich 15 bis 35 Stunden ist der Job des Datenerfassers ideal für alle, die sich eine Work-Life-Balance wünschen. Allerdings ist das Einstiegsgehalt für Quereinsteiger mit mindestens 1.500 Euro brutto im Monat vergleichsweise gering. Das sieht mit laufender Berufserfahrung schon besser aus: dann sind 2.400 bis 2.700 Euro brutto pro Monat als Verdienst möglich.

Als Datenerfasser gehört es zu den täglichen Aufgaben, Informationsbeschaffung durch Analyse und Filtern von großen Datenbanken durchzuführen sowie diese zu pflegen. Wer also ein Händchen für Technisches und für Computer hat, für den kommt ein Quereinstieg in diese Branche infrage.

durchschnittlicher Stundenlohn: 12 bis 13 Euro brutto

durchschnittliche Arbeitszeiten: 15 bis 35 Wochenstunden

Qualifikation: kein Abschluss erforderlich

Was ist ein Quereinsteiger? Laut Definition bezeichnet man Personen, die in einer Branche einen Job finden, den sie vorher nicht gemacht haben, als einen Quereinsteiger. Folglich hat die Person für den neuen Job weder eine Ausbildung noch anderweitige Vorbildungen absolviert.