Wärmepumpen im Test: Das sind die Ergebnisse für die deutschen Modelle

Von: Teresa Toth, Ulrike Hagen

Stiftung Warentest hat sechs Luft-Wasser-Wärmepumpen unter die Lupe genommen. Ein Modell konnte besonders punkten.

Frankfurt – Die endlosen und mühsamen Verhandlungen über das Gebäudeenergiegesetz sowie die hitzigen Diskussionen über die angeblich trotz umfangreicher Förderung steigenden Kosten für Hausbesitzer haben zu Verunsicherung geführt. Es gibt immer noch viele Missverständnisse bezüglich Wärmepumpen und Experten müssen ständig Fehlinformationen korrigieren. Viele haben sich daher dafür entschieden, wieder auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen. Dennoch haben Untersuchungen ergeben, dass Wärmepumpen deutlich kostengünstiger als Erdgas sind.

Die Stiftung Warentest hat nun ebenfalls die üblichen Modelle von Wärmepumpen getestet und ihnen durchgängig stabile Leistungen bescheinigt, wenn auch mit einigen Unterschieden – insbesondere in Bezug auf die Energieeffizienz und den Stromverbrauch. Ein Modell stach im Test besonders hervor.

Wärmepumpen sind laut Experten langfristig deutlich günstiger als Gasheizungen. © Daniel Reinhardt /dpa

Wärmepumpen im Test: So schneiden sie bei Extremtemperaturen ab

Erstmals hat die Verbraucherorganisation Luft-Wasser-Wärmepumpen, die am häufigsten in Deutschland verwendeten Geräte, getestet. Für die Untersuchung wurden die Außeneinheiten in einer Kältekammer positioniert und unterschiedlichen Temperaturen zwischen plus 12 und minus 15 Grad Celsius ausgesetzt. Die Pumpen mussten dabei eine Vorlauftemperatur von 55 Grad erreichen. Die Vorlauftemperatur ist von großer Bedeutung, da sie die Wärme des Wassers im Heizsystem bestimmt, bevor es durch die Heizungsleitungen zirkuliert.

Stiftung Warentest untersucht Luft-Wasser-Wärmepumpen – das sind die Testsieger:

1. Viessmann Vitocal 250 A AWO-E-AC 250.A10 , Gesamturteil „gut“, Note 2,1

, Gesamturteil „gut“, Note 2,1 2. Wolf CHA-10/400 , Gesamturteil „gut“, Note 2,3

, Gesamturteil „gut“, Note 2,3 3. Stiebel Eltron WPL-A 07 HK 230 Premium, Gesamturteil „gut“, Note 2,4

Darüber hinaus wurden die Kältemittel in den Wärmepumpen untersucht und die potenzielle Treibhauswirkung dieser Substanzen berechnet, falls sie freigesetzt würden. Auch der maximale Geräuschpegel der Wärmepumpen wurde in die Bewertungen einbezogen - sowohl im regulären Betrieb als auch im „Silent Mode“. Abschließend prüfte Stiftung Warentest den Datenschutz, da intelligente Wärmepumpen kontinuierlich Nutzerdaten erfassen.

Die Effizienz von Wärmepumpen steht im Mittelpunkt des Tests

Ein wesentlicher Faktor im Test und eine Kennzahl, die Besitzer vor dem Wechsel zu einer Wärmepumpe besonders beachten sollten: die Effizienz der Anlagen, sprich der Stromverbrauch während des Heizbetriebs. Die Kennzahlen bezüglich Energieleistung und Umweltverträglichkeit im Betrieb machten 70 Prozent der Gesamtbewertung aus.

In einem Haus mit durchschnittlicher Dämmung und 140 Quadratmetern Wohnfläche würde die effizienteste Wärmepumpe – die Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 von Viessmann, der unbestrittene Testsieger – weniger als 5.000 Kilowattstunden pro Jahr benötigen, während das weniger effiziente Modell über 6.500 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen würde. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde resultiert daraus ein jährlicher Preisunterschied von mehr als 600 Euro.

Klimaschädliches Kältemittel in Wärmepumpen: Daikin und Mitsubishi im Fokus

Drei der getesteten Wärmepumpen setzen auf das umweltfreundliche Kältemittel Propan, im Gegensatz dazu verwenden die geprüften Pumpen von Daikin und Mitsubishi das möglicherweise klimabelastende R32. Dieses entspricht in seiner Treibhauswirkung etwa 2,2 Tonnen CO₂ pro Jahr und ist daher schädlich für die Umwelt.

Ein zusätzlicher entscheidender Faktor war die Geräuschentwicklung der Geräte. Vier der geprüften Modelle erzielten in diesem Bereich gute Ergebnisse, während zwei ein zufriedenstellendes Resultat erbrachten. Es gibt jedoch einige Methoden, um die Lautstärke der Wärmepumpe zu minimieren, so die Verbraucherschützer. Schallschutzhauben und spezielle Stützen können beispielsweise dabei helfen, Lärm und Vibrationen zu mindern.

Stiftung Warentest: Deutsche Wärmepumpen-Modelle schneiden am besten ab

Die Pumpen der drei deutschen Produzenten erzielten die besten Ergebnisse: Die Pumpe von Viessmann erhielt als Sieger des Tests die Gesamtbewertung 2,1, das Modell CHA-10/400V von Wolf bekam eine 2,3 und die WPL-A 07 HK 230 Premium von Stiebel Eltron eine 2,4.

Vier der sechs geprüften Modelle schnitten gut ab, während die Pumpen von Daikin und Mitsubishi immerhin ein „befriedigend“ erhielten. Die vollständigen Testergebnisse sind in der Oktoberausgabe des Magazins Test und auf der Webseite der Stiftung Warentest einsehbar.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.