Garten-Tipps: Wann laut Experten gegossen werden soll

Von: Johannes Nuß

Wann ist die beste Zeit, um die Pflanzen im Garten zu gießen? (Archiv) © Julian Stratenschulte/dpa

Wann sollen Pflanzen im Garten gegossen werden? Die einen sagen morgens, andere mittags und wieder andere am Abend. Tipps vom Experten.

Kassel – Manche Leute behaupten: Pflanzen in der Mittagssonne zu gießen sei schlecht. Denn sie glauben, wenn Lichtstrahlen die Wassertropfen auf den Blättern auf eine bestimmte Weise treffen, könnte jede Menge Hitze entstehen. Das Blatt könnte dadurch verbrennen. Aber stimmt das? Und wenn ja, wann ist die beste Zeit, um die Pflanzen im Garten zu gießen?

Garten-Tipps: Wann laut Experten Pflanzen im Garten gegossen werden soll

Fachleute sagen: Das Verbrennen könne nur unter sehr speziellen Bedingungen und nur auf haarigen Blättern passieren. Dazu bräuchte der Wassertropfen zum Beispiel eine bestimmte Form, und die Lichtstrahlen müssten auch noch in einer bestimmten Richtung auf den Tropfen treffen.

Trotzdem gibt es einen Grund, warum es besser ist, morgens oder abends zu gießen: In der Mittagssonne verdunstet das Wasser schneller als morgens oder abends. Somit wird in der Mittagshitze ein Teil des Wassers verschwendet. Doch, was ist der beste Zeitpunkt, um Pflanzen im Garten zu gießen? Und welche Pflanzen sind so giftig, dass man sie am besten entfernen sollte?

Garten-Tipps: Pflanzen am besten morgens zwischen drei und vier Uhr gießen

Frühaufsteher wird die Antwort auf diese Frage begeistern. Wer gern länger im Bett liegt und dennoch ein Garten-Fan ist, der muss bei der Antwort gähnen. „Am besten wässert man die Pflanzen zwischen drei und vier Uhr morgens, weil der Boden dann am kühlsten ist. So sickert das Wasser tief in die Erde zu den Wurzeln“, zitiert Focus Online Jürgen Herrmannsdörfer vom Bundesverband der Einzelhandelsgärtner (BVE).

Gerade während heißen Perioden ist es wichtig, auch die Pflanzen im Garten zu bewässern. Denn fällt wenig Niederschlag und ist es dabei auch noch ungewöhnlich heiß, übersteht das die robusteste Pflanze kaum. Wem das Aufstehen zwischen drei und vier Uhr am Morgen aber zu früh ist, für den hält die Technik eine Lösung parat: Ein Bewässerungssystem versehen mit einer Zeitschaltuhr.

Garten-Tipps: Wenn man Pflanzen in der prallen Mittagssonne gießt, verdunstet das Wasser relativ schnell

Also sollte man generell eher morgens oder sehr spät abends gießen: Wenn man Pflanzen in der prallen Mittagssonne gießt, verdunstet das Wasser relativ schnell, es wird also teilweise verschwendet. Einige Fachleute geben darüber hinaus zu bedenken, dass große Temperaturunterschiede bei Pflanzen eine Art Kälteschock hervorrufen können.

Und es gibt noch mehr Garten-Tipps: Mit einem ganz einfachen Haushaltstrick, bleiben Erdbeeren lange frisch. Und auch Kaffeesatz kann als Dünger im Garten ungeahnte Wunder vollbringen. (jon/dpa)