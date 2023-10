Pappe statt Kunststoff: Coca-Cola testet neue Verpackung

Von: Torben Niecke

In Österreich testet die Coca-Cola Gruppe aktuell Verpackungen aus Pappe. © Coca-Cola HBC Österreich

In Österreich setzt die Coca-Cola Gruppe schon auf neue Verpackungen aus Karton und Papier. Was verspricht sich das Unternehmen von der Neuerung?

Hamm - Die Coca-Cola-Gruppe führt eine weitere Neuerung ein, um weniger Abfall anfallen zu lassen. Nach der Einführung des Lass-mich-dran-Deckels folgt nun eine neue Verpackung. Das Unternehmen hat in Österreich Sechser-Träger mit Karton- und Papier-Mantel auf den Markt gebracht, berichtet wa.de.

Pappe statt Kunststoff: Coca-Cola testet neue Verpackungs-Alternative

Betroffen von der Neuerung sind die 1,5- Liter-PET-Flaschen der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und Mezzo Mix. Normalerweise sind diese Sixpacks von einer Kunststoff-Folie, an der ein Tragegriff befestigt ist, umhüllt. Bei der neuen, umweltfreundlicheren Variante fällt diese Folie weg. Die Flaschen sind an ihren Hälsen in einen Kartonträger gefasst. Dieser dient gleichzeitig als Griff. Eine Banderole aus Kraftpapier umfasst die sechs Flaschen auf Bauchhöhe und soll die Flaschen zusammenhalten. Gleichzeitig dient sie als Etikett.

Felix Sprenger, Supply Chain Director bei Coca-Cola HBC Österreich, erklärt: „Im Vergleich zum bisherigen Abfüllprozess werden die Plastikfolien, die unsere Multipackungen umhüllen, durch Karton und Kraftpapier ersetzt.“ Durch diese Maßnahme wolle das Unternehmen den Materialeinsatz um rund 200 Tonnen Plastik im Jahr verringern. Bereits im Jahr zuvor wurde bei Multipackungen von Dosen die Folien-Variante durch eine Karton-basierte Lösung ersetzt. Hier gibt das Unternehmen an, 50 Tonnen Folie pro Jahr einsparen zu können.

Altpapier statt Gelbe Tonne: Neue Verpackung bald auch in Deutschland?

Unter dem Motto „einfach zu tragen, einfach zu recyceln“ bewirbt Coca-Cola die neue Verpackung. Eine Anleitung auf der Banderole zeigt, was sich für den Verbraucher ändert. Die neuen Karton- und Papier-Hüllen sind zu 100 Prozent recycelbar und können zusammen mit dem Alt-Papier entsorgt werden.

Die neuen Verpackungen sollen ihren Vorgängern in Sachen Stabilität in nichts nachstehen. © Coca-Cola HBC Österreich

Ob und wann die Verpackung auch ihren Weg in die deutschen Supermärkte findet, ist noch unklar. Das Unternehmen möchte vorerst schauen, wie die Neuerung angenommen wird.

