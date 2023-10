„Retoure unverpackt“: Amazon schränkt kostenlose Rückgabe ein – nur noch eine Art existiert weiter

Von: Robin Dittrich

Künftig wird es bei Amazon nur noch eine Möglichkeit der kostenlosen Retoure geben. Amazon sieht das als positiven Aspekt für ihre Kunden.

München – Wer Amazon Prime abonniert hat, bekommt viele Artikel beim Online-Händler kostenlos zugeschickt. Bei einer kostenfreien Rückgabe hatten Käufer bislang einige Optionen – eine davon fällt jetzt in vielen Fällen weg.

Amazon schränkt kostenlose Rückgabe ein – das ändert sich für Kunden

Bereits seit Oktober 2022 ist es für Amazon-Kunden möglich, ihre gekauften Artikel auch ohne eine Verpackung in DHL-Filialen an den Online-Riesen zurückzuschicken. Kunden konnten ihre unverpackten Produkte seit Sommer 2023 dann auch in DHL-Paketshops oder DHL-Packstationen abgeben, das Logistikunternehmen kümmerte sich um die Verpackung. „Der Service wird von der Kundschaft sehr gut angenommen und daher auf die genannten Formate erweitert. Seit Marktstart am 10. Oktober 2022 wurden schon über 13 Millionen Retoure-Unverpackt-Sendungen in unserem Filialnetz angenommen“, hieß es von DHL.

In der Regel können auf Amazon gekaufte Artikel innerhalb von 30 Tagen zurückgegeben werden. Wer ein falsches, beschädigtes, defektes oder nicht der Beschreibung entsprechendes Produkt erhalten hat, kann von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Rückgaben sind jedoch nicht mehr in jedem Fall kostenlos. „Sollte deine Rücksendung nicht kostenfrei sein, wird dir für die Rücksendung ein Pauschalbetrag von deiner Erstattung abgezogen“, schreibt Amazon selbst. Auch auf DHL-Kunden kamen Änderungen bei Sendungen zu.

Änderung bei Amazon: Oft nur noch eine Möglichkeit zur kostenlosen Rückgabe

Amazon-Kunden packten ihre gekauften Artikel oftmals einfach zurück in das erhaltene Paket, wenn sie dieses zurückgeben wollten. Mit der Möglichkeit, Artikel unverpackt bei DHL oder Hermes abzugeben, änderten sich diese Gewohnheiten. Die Versandmethode „Retoure unverpackt“ gewinnt an Beliebtheit und ist oftmals die einzig verbliebene Methode zur kostenlosen Rücksendung. Wird das Paket von Kunden zu Hause gepackt und in einer Filiale abgegeben, werden oftmals 2,99 Euro fällig – das fand chip.de heraus.

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte Amazon zu den Änderungen bei der Rückgabe: „Wir testen regelmäßig Möglichkeiten, um Produktrücksendungen für unsere Kundinnen und Kunden so einfach und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Wir wissen, dass die Suche nach einem Karton und Klebeband sowie das Drucken eines Etiketts für eine Rücksendung noch immer mühsam sein kann – deswegen sind die meisten Amazon-Rücksendungen jetzt einfacher denn je, da kein Karton erforderlich ist. Nachdem Kundinnen und Kunden einen QR-Code von Amazon erhalten haben, kann der Artikel einfach zu einer unserer vielen verschiedenen Rückgabestellen gebracht werden. Dort werden die Produkte kostenlos verpackt und versendet.“ (rd)