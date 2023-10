Sparkassen bauen neuen Service aus: Das müssen Kunden am Geldautomat beachten

Von: Stella Henrich

Die Sparkasse setzt bei ihren Geldautomaten auf eine neue Technik. Kunden können den Service in immer mehr Filialen nutzen.

Kassel ‒ Wer Bargeld benötigt, geht an einen Automaten seines Finanzinstituts. Auch das Abheben in Supermärkten, wie Rewe und Edeka ist für viele mittlerweile eine bequeme Alternative. Doch was, wenn die Karte samt Portemonnaie einmal zu Hause auf dem Küchentisch versehentlich liegen geblieben ist?

Im Supermarkt ist kontaktloses Zahlen per Smartphone bereits vielerorts möglich. Doch auch die Sparkasse hat nachgezogen und bietet ihren Kundinnen und Kunden einen neuen Service an. Viele Automaten des Instituts sind bereits mit speziellen NFC-Lesern ausgestattet, um die digitalen Karten von Kunden erkennen zu können. Und der Service wird weiter ausgebaut. „Knapp 60 Prozent der Sparkassen-Geldautomaten sind mit einer NFC-Schnittstelle ausgestattet. 90 Prozent der Sparkassen haben mindestens ein NFC-fähiges Gerät“, sagte ein Sprecher der Sparkassen-Finanzgruppe hna.de von IPPEN.MEDIA.

„Parallel zur steigenden Nutzung digitaler Karten in Smartphones und Smartwatches beobachten wir, dass auch die Sparkassen ihre Geldautomaten vermehrt mit NFC-Schnittstellen ausstatten. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend verstetigt“, so der Sprecher weiter. Letztendlich entschieden die Sparkassen aber natürlich eigenständig, wie sie ihre Automaten ausstatteten. Wer im Auslandsurlaub hingegen Bargeld benötigt, sollte ein paar Dinge beachten.

Kontaktloses Abheben: In drei Schritten mit dem Smartphone Bargeld abheben

Damit Kunden eine kontaktlose Transaktion hierzulande problemlos durchführen können, müssen sie zunächst ihre digitale Sparkassenkarte in der App „Mobiles Bezahlen“ (bei Android-Smartphones) oder in der Wallet App (bei Apple-Geräten) hinterlegen.

NFC-Technik auf dem Smartphone NFC steht für Near Field Communication (deutsch: Nahfeldkommunikation) und beschreibt die Funktion des Chips, der per Funk mit autorisierten Empfängergeräten kommunizieren kann. Nicht alle Handys haben solche Chips, grundsätzlich sind aber zahlreiche Android-Smartphones seit 2012 sowie iPhones von Apple ab der sechsten Generation mit NFC-Technologie ausgestattet. Eine Liste aller Smartphone mit NFC-Chip hat die Stiftung Warentest zusammengestellt. Diese Geräte lassen sich demnach für das Mobile Payment oder für das mobile Bezahlen nutzen. Kontaktloses Bezahlen funktioniert mit Girocard, Kreditkarte und Smartphone und gilt laut Verbraucherschutz als „recht sicher“. Wer die Funktionen nicht nutzen möchte, kann sie auch sperren. Dann lässt sich der NFC-Chip in den Karten nicht mehr an den Kassen oder den Bankterminals nutzen. Apple-Kunden haben diese Option allerdings nicht. „Auf dem iPhone lässt sich der NFC-Chip derzeit nicht deaktivieren“, erklären Verbraucherschützer. Alle anderen Smartphone-Nutzer können den Chip in den Systemeinstellungen ausschalten.

So erhalten Sparkassen-Kunden kontaktlos Geld am Automaten:

Entsperren Sie Ihr Smartphone und halten Sie es an die NFC-Schnittstelle des Geldautomaten. Einen entsprechenden Automaten erkennen sie am Kontaktlos-Leser mit dem NFC-Wellen-Logo. Wählen Sie „Geld auszahlen“. Geben Sie Ihre persönliche Karten-PIN über das PIN-Pad am Geldautomaten ein. Danach öffnet sich der Schacht mit dem Bargeld.

Mit dem Smartphone Bargeld abheben: Auch bezahlen ist mit der NFC-Technik möglich

Auf diese Art kann man vereinzelt schon seit 2007 zahlen; kontaktloses Geldabheben ist für Kunden von Sparkassen seit Herbst 2021 möglich. Mithilfe der NFC-Technik können Kunden also fortan mit ihrem Smartphone kontaktlos an den Kassen in Supermärkten und Discountern ihren Einkauf zahlen. Dazu müssen sie einfach nur das Telefon ans Terminal halten – und ruckzuck ist der Betrag bezahlt. Kein lästiges Kleingeldzählen, keine PIN-Eingabe. Dennoch hängen die Deutschen im Vergleich zum europäischen Ausland beim elektronischem Bezahlen hinterher.

Vorteile von kontaktlosem Bezahlen:

Schnell und bequem

Hygienischer als Bargeld

Keine PIN-Eingabe bis 50 Euro nötig

Hoher Sicherheitsstandard

Quelle. Sparkasse.de „Kontaktlos bezahlen“

Doch es gibt auch Sicherheitsbedenken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt: „Auch wenn das Bezahlen sehr sicher und das Abgreifen von sensiblen Zahlungsdaten fast unmöglich erscheint, ist es theoretisch möglich, dass Angreifer diese Daten abschöpfen. Doch dazu müssten Betrüger zum Zeitpunkt der Transaktion räumlich sehr nah an ihr Opfer heran.“

Mit dem Smartphone Geld abheben und bezahlen: kontaktlos immer beliebter

Inzwischen hat sich das kontaktlose Bezahlen laut dem Branchenverband BITKOM hierzulande fest etabliert. Neun von zehn Personen bezahlten mindestens einmal kontaktlos mit dem Smartphone, der Smartwatch oder der Karte im Geschäft (Zeitraum: Juli bis September 2022). Vor allem jüngere Menschen griffen an der Kasse zum Smartphone und der Smartwatch. In diesem Jahr waren es bereits 95 Prozent der Befragten, die im Vergleichszeitraum (Juli bis September) mindestens einmal kontaktlos bezahlten. Begünstigt wird dieser Trend sich auch davon, dass Bargeld immer unbeliebter wird.

Laut Verbraucherzentrale NRW ist das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone via NFC-Technologie vergleichsweise sicher. Dennoch bleibt laut chip.de nicht ausgeschlossen, dass Kriminelle Daten der Nutzer stehlen können. Daher sollten Nutzer Vorsicht walten lassen und prüfen, „in welchen Geschäften sie kontaktlos zahlen möchten und ihre Smartphones regelmäßig auf schädliche Software überprüfen“, so der Tipp des Online-Portals. Ein Tipp, den auch Verbraucherschützer empfehlen. Und sollte das Smartphone tatsächlich einmal weg sein, dann hilft die allgemeine Sperrnotrufnummer. Sie lautet 116 116 und ist 24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr erreichbar. (sthe)