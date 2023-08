„Sicher zugestellt“: Kundin bekommt Foto von Paket in Mülltonne – schimpft über DHL, aber liegt wohl falsch

Von: Stefanie Lipfert

Teilen

Das DHL-Paket landet in der Mülltonne. Eine Kundin beschwert sich massiv über den Zusteller, bekommt im Netz aber Gegenwind.

München – Das Empfangen von Paketen ist manchmal eine Wissenschaft für sich: oft wartet man vergebens an dem vermeintlichen Zustellungstag des Pakets, oder man findet einen von diesen ungeliebten Zetteln im Briefkasten, die einem mitteilen, dass man leider nicht Zuhause anzutreffen war – obwohl man da war.

Auch interessant sind die Ablageorte der Pakete, wenn man das Paket nicht persönlich annehmen kann: direkt vor der Haustür, in Anhängern oder versteckt unter Treppen. Ein Hermes-Bote hatte ein Paket quasi per Luftpost zugestellt, wie eine Überwachungskamera zeigte.

Paket landet in Mülltonne: Empfängerin ist wütend über Ablageort

Immer mehr Paketboten legen ihre Sendungen häufiger vor der Haustür der Empfänger ab, damit diese nach ihrer Rückkehr direkt darauf zugreifen können. Doch eine Empfängerin ist über ihre Paketzustellung so in Wallung geraten, dass sie ihren Ärger auf Twitter Luft macht: „DHL??? Ich habe gesagt, ihr sollt es bei den Nachbarn abgeben?“

Da sie ihr Paket nicht Zuhause in Empfang nehmen konnte, gab sie als Ablage-Ort ihren Nachbarn an. Der vermeintliche DHL-Zusteller machte ein Foto von der Zustellung. Die Empfängerin bekommt eine Benachrichtigung der Zustellung und sieht, wie der Paketbote ihren bestellten Spielkonsolen-Kontroller in einer Mülltonne gelegt hat.

Paket landet in Mülltonne: schnell wird klar, dass es nicht DHL war

Entsetzt über die Paket-Zustellung in der Mülltonne macht sie ihrem Ärger auf Twitter Luft: „Samma DHLPaket, ich hoffe sehr, das ist wirklich da wenn ich nach Hause komme“. Doch schnell fällt einigen Usern auf, dass es nicht DHL gewesen sein kann: „Aber ist das nicht Amazon direkt? DHL macht doch keine Bilder.“

Zack! Das Paket landete in der Mülltonne – und die DHL-Kundin musste am Handy zuschauen. © Screenshot/Twitter

Laut Amazon-Kundenservice bietet das Unternehmen für Kunden einen Service für Kunden an, Fotos bei der Zustellung zu machen, wenn „ein Paket an einem sicheren Ort hinterlegt wird.“ Dem Kundenservice kann man entnehmen: „Das Zustellungsfoto zeigt dir, dass dein Paket bei der Zustellung sicher ist.“ In dem Fall der Kundin war der sicherste Zustellungsort wohl die Mülltonne.

Eine andere Userin beschreibt eine ähnliche Situation: „Gab‘s bei uns auch schon, ohne Bild, in einer fast vollen blauen Tonne...

Oder einfach unterm Balkon, an die Haustür oder auf den Anhänger.“

Zustellungsort Mülltonne: Kritik an Paketzustellungen nehmen zu

Der Job eines Paket-Boten ist oftmals körperlich sehr anspruchsvoll. Die Zulieferer von DHL, Hermes, DPD oder anderen Logistikunternehmen müssen Sendungen nicht selten in den vierten oder fünften Stock liefern – und das unter enormem Zeitdruck. Zudem sind die Pakete nicht immer leicht und handlich.

Zwar gibt es mitunter berechtigte Kritik an den Paket-Zustellungen: So quetschte ein DHL-Bote eine Sendung in den Briefkasten, ganz zum Ärger einer Empfängerin. (sli)