56 Kilo abgenommen trotz Süßem und Pasta: Influencerin verrät ihren Schlankheitstrick

Von: Yannick Hanke

Muss Abnehmen zwingend mit Hungern verbunden sein? Nicht, wenn es nach einer Ernährungs-Influencerin geht, die 56 Kilo abgenommen hat – und trotz Pasta und Süßem.

München – Der Geist ist willig, aber trotzdem wird man schwach – und schon wieder ist eine Tafel der Lieblings-Schokolade verputzt, wahlweise von Aldi, Edeka oder Lidl. So will das Abnehmen natürlich nicht gelingen. Doch ist es andererseits nicht auch völlig legitim, sich ab und an mal etwas zu gönnen? Das dachte sich auch Ernährungs-Influencerin Franziska Haarstrich.

Sie hat ohne Verzicht mehr als 50 Kilogramm abgenommen. Über Monate hinweg konnte Haarstrich ihr Gewicht reduzieren – und musste eben nicht zurückstecken, was ihre Lieblingssüßigkeiten oder eine leckere Pasta angeht. Doch wie ist das überhaupt möglich?

Abnehm-Tipps von Ernährungs-Influencerin: Gesundes Kaloriendefizit als A und O

„Ein gesundes Kaloriendefizit liegt meist bei 300 bis 500 Kalorien unter dem Gesamtumsatz“, heißt es von Influencerin Franziska Haarstrich im Gespräch mit RTL. Man solle nicht mehr Energie am Tag zu sich nehmen, als der Körper benötigt, so die gängige Faustregel. Weiß auch Haarstrich, die auf Instagram als „einfach_mc“ mehr als 70.000 Follower hat.

In Stein gemeißelt sei die eingangs erwähnte Anzahl an Kalorien natürlich nicht. Schließlich sei dies bei jedem anders und müsse zunächst einmal genau ausgerechnet werden.

Ernährungs-Influencerin empfiehlt: Besser Abnehmen durch Volumenfood

Eine Frage, die sich wohl viele Menschen stellen, die gerne ein paar Kilos verlieren möchten: Wie kann ich abnehmen, wenn ich doch sehr gerne und auch sehr viel esse? Ein Ding der Unmöglichkeit ist das nicht. Das „Zauberwort“ in dieser Hinsicht heißt Volumenfood.

„Das sind große Mahlzeiten mit wenig Kalorien“, so die 28-Jährige gegenüber RTL. Der Vorteil, den diese Gerichte mit sich bringen: Sie sorgen fürs nötige Sättigungsgefühl und garantieren, dass nicht nach einer Stunde bereits wieder Hunger auftritt. Die Empfehlung der Influencerin: ein Gemüsecurry mit Linsen, Ofengemüse und veganem Chili. Schmecken tut bestimmt aber auch der Isländische Skyr, eine Quark-Variante.

Proteinreiche Ernährung als Schlüssel zum Abnehmen – welche Lebensmittel viel Proteine enthalten

Zum Abnehmen empfiehlt sich aber auch eine proteinreiche Ernährung. Diese sind nämlich „enorm sättigend“, wie es von der Influencerin heißt. Und es sei nun mal ein großer Unterschied, ob morgens Toast gegessen wird oder ein Reispudding mit Proteinen. „Dann bin ich länger satt“, verrät Haarstrich RTL. In diesen Lebensmitteln sind reichlich Proteine enthalten:

Tofu

Hülsenfrüchte

Quark

Thunfisch

Geflügel (Pute und Hähnchen)

Eher nur selten würde die Influencerin hingegen Proteinriegel, Proteinpulver oder Proteinshakes zu sich nehmen. Vielmehr setze die 28-Jährige auf natürliche Proteine – die gemeinhin wichtig für Muskelerhalt und -aufbau sind.

„Bewegung“ statt „Sport“: Abnehmen beginnt mit guter Kondition – Tipps für den Alltag von der Expertin

Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch ausreichend Bewegung, besteht der Wunsch, abzunehmen. „Ich rede absichtlich nicht von Sport, sondern von Bewegung“, heißt es in diesem Kontext von der Influencerin. Vielen Menschen würde anfangs die Kondition für ausgeprägte Work-outs fehlen, so Haarstrich. Dann würde beim Sport aber keine Freude aufkommen, vielmehr sei es dann eine „Bestrafung“.

Bewegung, welche die Influencerin täglich in ihren Alltag einbaut, sehe wie folgt aus:

Die Treppe nehmen statt den Aufzug

Zu Fuß einkaufen gehen

Spazieren gehen

Auf ihrem Mini-Stepper vor dem Fernseher

Verzicht auf den Verzicht: Diät mit Kalorien-Freiräumen fürs Abnehmen geeignet

Zu guter Letzt folgt wohl der beste Rat der Influencerin. Sie verzichtet auf den Verzicht. Heißt: „Wenn man sich was verbietet, will man es ja umso mehr“. Deswegen ist ihre Devise, dass man alles essen könne, die Kalorien müssten nur in den individuellen Bedarf pro Tag eingeplant werden. Schlimm sei es aber auch nicht, wenn es mal an einem Tag zu einem „Kalorienüberschuss“ komme.

Verzicht auf den Verzicht: Eine Ernährungs-Influencerin gibt Tipps, wie das Abnehmen gelingt, ohne dabei zwingend auf die liebsten Speisen verzichten zu müssen. © Rene Traut/imago/Symbolbild

Durch das Verzichts-Verbot würden übrigens auch Heißhungerattacken seltener auftreten. „Auch ich habe Phasen, wo ich richtig Lust auf Süßigkeiten habe. Und wenn ich richtig Lust drauf habe, esse ich das auch“, räumt die 28-Jährige ein. Ihre Schwachstelle sei Schokolade. Deswegen versuche sie, zumindest viel zuckerfreie Schokolade zu essen. Einen „normalen Schokoriegel“ hätte sie aber immer in ihrer Schublade. Sich eben auch mal was gönnen. (han)