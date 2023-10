Spotify erhöht die Preise: Wie viel Geld Nutzer ab jetzt zahlen müssen

Von: Robin Dittrich

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify erhöht ab sofort die Preise – für Bestandskunden wird es ab Januar 2024 teurer. © NurPhoto/Imago

Bereits im Juni 2023 waren neue Preise bei Spotify bekannt geworden. Auch in Deutschland werden die Preise ab sofort angehoben – jedoch nicht für alle.

München – Spotify ist der beliebteste Musik-Streaming-Dienst in Deutschland. Im Jahr 2022 hatte er einen Marktanteil von über 30 Prozent. Doch jetzt wurde eine sofortige Preiserhöhung angekündigt.

Spotify kündigt Preiserhöhung an – im Ausland schon länger erfolgt

Laut Bundesverband Musikindustrie (BVMI) liegt der Marktanteil von Musik-Streaming-Diensten in Deutschland bei rund 46 Prozent. Weltweit soll es laut des „Music Consumer Insight Reports“ des BVMI 523 Millionen zahlende User geben, 210 Millionen allein bei Spotify. In Deutschland hören Nutzer vor allem bei Spotify Musik, dahinter folgen Apple Music sowie Amazon Music Unlimited und YouTube Music. Der Preis für eine Person betrug bei Spotify pro Monat bislang 9,99 Euro.

Gegenüber deutschen Kunden wurde jetzt eine Preiserhöhung veröffentlicht, die es in anderen Ländern wie den USA schon länger gibt. „Während wir unsere Plattform weiter ausbauen, aktualisieren wir die Preise unserer Premium Abos“, kündigte Spotify an. „Das ist erforderlich, damit wir bei sich ändernden Marktbedingungen weiterhin innovativ sein können. Diese Preisänderungen helfen uns dabei, den Fans weiterhin einen Mehrwert zu bieten“, schrieb der Streaming-Dienst. Ein neues Update freute Anfang 2023 viele Spotify-Nutzer.

Spotify erhöht die Preise: So teuer wird das Abo für Nutzer jetzt

Spotify Premium kostet jetzt 10,99 Euro statt 9,99 Euro. Spotify Duo, bei dem sich zwei Personen einen Account teilen, wird ab sofort sogar 14,99 Euro anstatt 12,99 Euro kosten. Je mehr Personen sich einen Account teilen, desto stärker werden die Preise angezogen. Das Familien-Abo, mit dem sogar fünf Mitglieder einen Account nutzen können, erhöht sich demnach auf 17,99 Euro – bislang lag der Preis bei 14,99 Euro. Diese Preise gelten für Neu- oder Wiedereinsteiger in ein Premium-Abo.

Bestandskunden zahlen zumindest in diesem Jahr noch den alten Preis, dieser wird jedoch im kommenden Jahr erhöht. Ab dem 1. Januar 2024, müssen dann auch die Bestandskunden tiefer in die Tasche greifen. Wer bereits Spotify-Kunde ist, muss diese Preiserhöhung allerdings nicht einfach so hinnehmen. Dann wird der Account jedoch auf das kostenlose und werbefinanzierte Abo umgestellt. Nutzer sollten sich also im Klaren darüber sein, dass sie die Preiserhöhung akzeptieren müssen, wenn sie ihren Account weiter wie bisher nutzen möchten.