„!!!STOP!!!“: Stadtbekanntes Edeka-Schild sorgt nun überregional für Aufsehen

Von: Armin T. Linder

Neues aus der Reihe skurriler Supermarkt-Schilder: Ein Hinweis aus einer Edeka-Filiale, der offenbar stadtbekannt ist, beschäftigt nun auch Betrachter darüber hinaus.

Oldenburg – Schilder in Supermärkten. Man könnte ganze Bücher damit füllen. Nur eine kleine Auswahl: Ein Rewe-Zettel wies auf eine „besondere Funktion“ hin. Eine absurd wirkende Notiz an Aldi-Einkaufswagen hat wohl ihre Berechtigung. Und das Gleiche gilt auch für ein sehr ausrufezeichenreiches Schild, das darauf hinweist, dass man ein bestimmtes Getränk doch bitte nie, nie, nie aufs Kassenband legen soll.

Reddit-Nutzer teilt Foto, das wohl aus Edeka-Filiale in Oldenburg stammt

Ebenfalls nicht mit Ausrufezeichen spart, was jetzt auf einem Foto bei Reddit zu sehen ist. Das Bild wurde offenbar am Ende eines Supermarkt-Kassenbands aufgenommen. „!!!STOP!!!“ beginnt der Hinweis. Weiter geht es in Großbuchstaben: „Körbe bitte vorne abstellen. Danke.“

Bis hierhin ist das Schild höchstens halbspektakulär. Skurril wird es aber durch die handschriftliche Ergänzung. „Hier ist hinten“, ist dort zu lesen, ob von einem Mitarbeiter ergänzt oder von einem Kunden, bleibt unklar. Jedenfalls: Hinter dem Kassenband steht ein Schild, dass Einkaufskörbe bitte vor dem Kassenband platziert werden sollen – samt dem Hinweis, dass man sich hinten befinde und vorne woanders ist. Da ist dann wohl das eine oder andere Missverständnis vorangegangen. Und die armen Supermarkt-Mitarbeiter mussten die Körbe immer wieder vom falschen Fleck entfernen.

Das Schild soll im Edeka in Oldenburg stehen. © Reddit

Edeka-Schild scheint in Oldenburg stadtbekannt zu sein

Das Foto bei Reddit bekommt jedenfalls Dutzende Reaktionen per Up-/Downvote. Und das Verblüffende: Ein anderer Nutzer erkennt es wieder. „Edeka in Oldenburg?!“, fragt er. Und liegt richtig: „Genau“, bestätigt der Threadersteller mit Daumen hoch. Heißt: Das Schild ist in Oldenburg offenbar stadtbekannt! Und sorgt jetzt auch überregional für Aufsehen.

„Bitte das Schild nach vorne stellen, danke“, witzelt ein User. Und ein anderer lenkt seinen Blick vom Schild und bemerkt: Ganz schön dreckig dort. Und eigentlich sollte seiner Ansicht nach eher was anderes auf dem Zettel stehen. „!!STOP!! Bitte den Boden wischen!“, schlägt er vor. „Da würde ich nicht einkaufen wollen“, pflichtet ihm ein anderer bei. Auch Pfandbons sorgen bei Reddit immer wieder für Aufsehen – ist der hier ein Rekord? (lin)