Achtung, Urlaubs-Falle: Verbraucherschützer warnen vor neuer Betrüger-Masche mit Avataren

Von: Jörg Heinrich

Die neue Masche der Betrüger, die sich künstliche Intelligenz zu Nutze machen, beginnt gerade jetzt in der Urlaubssaison. © Roland Weihrauch/dpa

Wenn eine neue Internettechnik für Furore sorgt – dann wird sie bald für kriminelle Zwecke missbraucht. So ist das jetzt auch bei der Künstlichen Intelligenz (KI).

München - Digitale Personen oder Avatare, die täuschend echt aussehen und sprechen, sollen Internetnutzer austricksen, um an ihr Geld oder an ihre Passwörter zu kommen. Die neue Masche beginnt gerade jetzt in der Urlaubssaison. Dabei werben Menschen, die es in Wahrheit gar nicht gibt, für Fake-Ferien, die es auch nicht gibt. Die tz erklärt die Urlaubs-Falle – und verrät, wie Sie sich schützen können.

Betrug mit KI und Avataren bei Reiseangeboten: Verbraucherschützer warnen

Die KI-Falle: Statt dubioser Anzeigen werben jetzt vermeintlich echte und sympathische Menschen auf Facebook, Youtube, Instagram oder TikTok für spektakulär günstigen Urlaub. So soll eine Woche All Inclusive im ägyptischen Hurghada mit Flug, Hotel und Verpflegung in der Topsaison nur 429 Euro kosten. Das Angebot stammt von Firmen wie Kofi Reisen – die es in Wahrheit natürlich auch nicht gibt. Die freundliche junge Dame, die den Fake-Urlaub anpreist, heißt Emma und ist ein digitaler Avatar, (also eine synthetische Kunstperson) der britischen KI-Firma Synthesia. Emma lässt sich für nur rund 26 Euro im Monat als Sprecherin buchen.

Der WhatsApp-Trick: Wer bei Kofi Reisen und ähnlichen Betrügern bucht und bezahlt, sieht in aller Regel nichts mehr von seinem Geld – und auch nicht vom erhofften Urlaubsort. Die Verbraucherschützer der Wiener Organisation Watchlist Internet machen Opfern hier wenig Hoffnung: „Haben Sie Geld an Kofi Reisen überwiesen, ist dies oft leider unwiederbringlich verloren.“ Häufig geht es dabei um deutlich mehr Geld, als die Reise eigentlich kosten sollte. Denn die Kriminellen bieten zusätzlich Beratungen per WhatsApp an, bei denen sie den Opfern weitere Pakete rund um ihre Ferien aufschwatzen wollen. Generell ist auch auf WhatsApp Vorsicht geboten, wenn plötzlich ganz ungefragt Urlaubsangebote aufploppen – mit und ohne KI.

Fake-Angebote werden auch bei Booking.com eingeschleust

Der Booking.com-Fake: Die Betrüger schaffen es auch, ihre Fake-Angebote bei Booking.com einzuschleusen. Wie sie die Sicherheitsmaßnahmen des als seriös bekannten Reiseportals austricksen, ist bisher nicht genau bekannt. Um dabei an Geld zu kommen, versuchen sie, die Bezahlung außerhalb von Booking.com abzuwickeln.

Beliebter Trick ist es dabei, die Opfer zunächst über eine Stornierung der Reise zu informieren, wegen angeblicher Probleme bei der Zahlungsabwicklung. Bezahlt werden soll dann über einen anderen Weg – per Abbuchung oder direkt auf die Konten der Betrüger. Hier empfehlen die Verbraucherschützer dringend: „Der gesamte Buchungsprozess einschließlich Bezahlung muss über Booking.com abgewickelt werden.“ Auf eine andere Zahlungsweise sollten sich Nutzerinnen und Nutzer auf keinen Fall einlassen. Und wer bereits einem Betrug aufgesessen ist und schon bezahlt hat, sollte unbedingt sofort seine Bank oder seinen Kreditkartenanbieter kontaktieren und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Hinweise auf KI-Betrug: Generell ist Internet-Betrug rund um den Urlaub gerade in der Ferienzeit ein altes Phänomen. Nutzer sollten immer aufmerksam und ein Stück weit misstrauisch sein. Der besonders clevere Betrug mit KI-Figuren, oder Deepfake-Videos, ist für Laien oft schwer zu enttarnen. Wer sich die Videos genau anschaut, erkennt aber unnatürliche Bewegungen, Unstimmigkeiten in den Gesichtszügen, fehlendes Blinzeln, falschen Schattenwurf oder etwas künstlich klingende Sprache. Hier sollten dann alle Alarmglocken läuten! Das Problem: Die Künstliche Intelligenz wird beinahe von Woche zu Woche besser und glaubwürdiger.

Neppern & Schleppern nicht ins Netz zu gehen: Das sind vier Anzeichen für Betrug

Internet-Betrug rund um den Urlaub – den gibt es in den verschiedensten Formen. Und die Kriminellen lassen sich immer neue Tricks einfallen. Die Verbraucherschützer von Watchlist Internet nennen aber vier generelle Anzeichen, an denen sich die meisten Ferien-Fakes erkennen lassen.

1. Ungereimtheiten auf der Website: Falsche Formulierungensindgrundsätzlich suspekt. Teilweise ergeben Beschreibungen des Urlaubsangebotes keinen Sinn – weil sie womöglich ebenfalls von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Grammatikfehler, nur teilweise übersetzte Texte und nicht funktionierende Links sind weitere Indizien für die fehlende Seriosität des Anbieters.

2. Fehlende Erfahrungen: Suchen Sie nach Erfahrungsberichten im Internet! Was berichten andere über den Anbieter? Finden Sie bereits Warnungen, heißt es auf jeden Fall: Finger weg! Bedenken Sie aber auch: Sind gar keine Bewertungen oder Erfahrungen zu finden, ist das möglicherweise ein Warnsignal. Vielleicht sind Sie eines der ersten Opfer.

3. Fehlendes oder falsches Impressum: Suchen Sie immer nach einem Impressum und nach Informationen über das Unternehmen! Welche Firma steckt dahinter, wo hat sie ihren Sitz? Im Fall von Kofi Reisen sind die Impressumsdaten von einem anderen, seriösen Anbieter gestohlen.

4. Unrealistischer Preis und Verfügbarkeit: Ist der Reisepreis ungewöhnlich günstig oder sind alle Angebote für die meisten Termine noch verfügbar, deutet das auf Betrug hin.