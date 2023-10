Radikale Änderung für Bewohner von 1-Zimmer-Wohnungen

Von: Carolin Gehrmann

Nach einem neuen Urteil ist es Mietern von Einzimmerwohnungen erlaubt, diese unterzuvermieten. Dabei gelten jedoch besondere Vorschriften.

Berlin/Karlsruhe – Wer aus beruflichen oder anderen wichtigen Gründen für längere Zeit ins Ausland oder eine andere Stadt geht, seine Wohnung aber behalten will, der sucht sich in der Regel einen Untermieter. Das wollte auch ein Mann aus Berlin. Für anderthalb Jahre wollte er jemanden in seiner Einzimmerwohnung wohnen lassen. Doch seine Vermieter lehnten das ab.

Vermieter lehnten die Untermiete ab – Mieter zieht vor Gericht

Die Begründung: Untervermietungen seien laut Mietrecht nur erlaubt, wenn lediglich ein Teil der Wohnung überlassen wird. Der Mann zog vor Gericht – und bekam recht. Die Untermiete verstößt damit nicht gegen geltendes Gesetz, da er nicht die ganze Wohnung, sondern nur Teile davon vermietet hatte. In einem Schrank und einer Kommode hatte er nämlich persönliche Sachen verwahrt und außerdem im Flur einen Bereich mit einem Vorhang abgetrennt, in dem er weitere Habseligkeiten lagerte. Auch einen Wohnungsschlüssel hatte er behalten, um stets an die von ihm genutzten Bereiche gelangen zu können.

Angesichts steigender Mietpreise ist es aber für Mieter enorm wichtig, ihren Wohnraum zu erhalten. In Berlin wurde angesichts der dort herrschenden Wohnungsknappheit sogar bereits darüber diskutiert, ob Alleinstehende künftig grundsätzlich nur noch Einzimmerwohnungen anmieten dürfen.

Wohnraum ist auch in Berlin knapp. Das Urteil zur Untervermietung von Einzimmerwohnungen bietet Mietern ein Stück mehr Sicherheit. © Schöning/IMAGO

Mann vermietet Einzimmerwohnung und lagert persönliche Sachen darin – BGH gibt ihm recht

Letztlich musste der Bundesgerichtshof in letzter Instanz über das untervermietete Apartment entschieden. In Karlsruhe war man, anders als zuvor beim Amtsgericht, schließlich der Ansicht, dass die Untervermietung rechtmäßig war. In Berlin hatte man die Klage des Mannes nämlich abgewiesen. Im BGH-Urteil vom 13. September heißt es hingegen, dass der Mann seine Wohnung in der Zeit seiner Abwesenheit nicht komplett geräumt, sondern Teile davon weiterhin zur alleinigen Nutzung für sich beansprucht hatte. Aus diesem Grund könnten ihm die Vermieter nicht untersagen, die ungenutzten Teile seiner Wohnung an Dritte unterzuvermieten.

BGH urteilt, dass Mieter von Einzelapartments nicht benachteiligt werden dürfen

Ferner hieß es in der Urteilsbegründung, dass es auch Mietern von Einzimmerapartments erlaubt werden müsste, diese zeitweise unterzuvermieten, da sie sonst gegenüber Mietern von Mehrzimmerwohnungen, die einfach ein oder zwei Zimmer statt der gesamten Wohnung vermieten können, benachteiligt würden.

Für die Gestattung der Untermiete müsste allerdings ein berechtigter Grund vorgelegt werden, wie beispielsweise ein beruflich bedingter Auslandsaufenthalt oder ein Auslandssemester.