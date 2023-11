Flughafen-Besucher zeigt Rechnung von Airport-Bier und bekommt mächtig Gegenwind

Wird wirklich alles teurer? Viele Konsumenten dokumentieren gekaufte Produkte mit Bildern. Ein Flughafen-Besucher empört sich über den Bierpreis – und erntet wenig Verständnis.

München – Die Preise steigen, doch viele Konsumenten freuen sich auch heimlich, wenn sie das teuerste Produkt finden, damit sie sich darüber besonders auslassen können. Vor allem zur Weihnachtszeit und gegen Jahresende schauen die Kunden noch einmal, welche Schnäppchen sie machen können. Ob Black Friday oder Rabatte. In der Glühweinzeit werden auch die Preise an den Weihnachtsmärkten mit Argusaugen beobachtet, doch wohl niemand schlägt die Summen am Flughafen.

Stolzer Bierpreis am Flughafen: 16 Dollar – zu viel oder Standard?

Während sich zuletzt viele Berichte um den Wiener Christkindlmarkt (teure Leberkassemmel, teurer Glühwein) oder dem 21-Euro-Glühwein in München häuften, sind die Zuschläge am Flughafen gängig. Ein Foto eines Flughafen-Besuchers in San Francisco beim Airport-Bier hat nun unterschiedliche Antworten ausgelöst. Er zeigte nämlich, wie viel sein Bier dort kostete mit Beweis der Rechnung als Antwort auf einen 14-Dollar-Cookie. Doch der Biertrinker wurde anschließend von anderen kritisiert.

„Was erwartest du an einem Flughafen?“: Andere Leute ärgern sich über 16-Dollar-Foto

16 Dollar für ein Bier? Für denselben Preis bekommt der Deutsche im Einzelhandel gleich einen ganzen Kasten Bier dafür, jedoch sind Flughafenpreise enorm hoch. Am Münchner Flughafen wird aber selbst beim Bier noch nicht so tief in die Tasche gelangt. Für fast vier Euro ist beispielsweise das Airbräu noch im humanen Rahmen. Da musste der San-Francisco-Reisende schon tiefer in die Tasche greifen. Gegenwind bekam er allerhand: „Du bist an einem Flughafen“, oder: „Was erwartest du an einem Flughafen?“, meinte ein anderer.

Ein US-Amerikaner schreibt, dass er in vielen Kneipen in San Francisco schon fast sieben Dollar für das Bier gezahlt hat und auch schonmal zehn. Auf der Homepage des Restaurants, in dem der Flughafen-Besucher das Bier trank, schwanken die Bierpreise zwischen vier und zehn Dollar. Dabei fehlt wohl der Flughafen-Aufschlag.

Andere warnen den Reisenden vor Besuchen in anderen Ländern. „Geh nicht nach Oslo“, schreibt ein Skandinavier. In Nordeuropa ist Alkohol auch sehr teuer. Auch Neuseeland soll beim Bierpreis nicht geizen. Viele sind von den 16 Dollar nicht überrascht, was aber nicht bedeutet, dass es sehr teuer für ein Bier ist. Sollten Sie mal nicht wissen, was sie mit Bier machen sollen, außer es zu trinken, haben wir Tipps für Sie.