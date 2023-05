Leberkas-Vorschlag auf Werbeplakat führt Kunden in die Irre: „Was es wirklich ist ...“

Von: Christoph Gschoßmann

Bei der Werbung lohnt es sich oft, ganz genau hinzuschauen. Ein Twitter-User tat dies im Fall einer Reklame für eine Leberkäsesemmel.

München – Das Kleingedruckte macht viel aus: Wer sich in der Werbung oder gar in Verträgen von großen Lettern blenden lässt, und die dich zusammengedrängten Buchstaben am Rand ignoriert, erlebt wohl so manches Mal eine böse Überraschung. Ein Twitter-User liefert ein Beispiel hierfür, denn er hat bei einer Reklame für Leberkäsesemmel genau hingeschaut.

Leberkäse-Werbung irritiert: „Der Rest ist Kombinationsvorschlag“

Er postete ein Foto, das er womöglich in seiner Metzgerei oder einem Supermarkt gemacht hat, allerdings schreibt er nicht, ob es sich um einen Edeka, Aldi, Netto oder einen anderen Markt handelt. Bei Edeka gab es kürzlich Verwunderung über einen Erdbeeren-Preis. Auf dem Plakat steht in großen Lettern: „Aktion! Jetzt mitnehmen!“ Zu sehen ist dazu eine Leberkäsesemmel, eine Flasche Coca-Cola Zero und ein FuzeTea-Eistee. In einem roten Kreis steht: „Leberkäsesemmel nur 2,29 Euro“. Der Twitter-User schreibt: „Was mir das Schild sagt: ‚Hey geil, Leberkäsesemmerl und Cola um €2,29‘. Was es wirklich ist ‚Nur ein Leberkäsesemmerl, der Rest ist der Kombinationsvorschlag.‘“

Er hat recht, denn über dem roten Kreis mit dem Preis steht das Kleingedruckte. Und es ist kaum zu erkennen, aber dort steht geschrieben: „Kombinationsvorschlag. Aktion gültig auf Leberkäsesemmel. Getränk zum ausgezeichneten Preis erhältlich.“ Es stimmt also, dass die „Aktion“ nur die Semmel betrifft – durchaus etwas enttäuschend, wenn man sich die Positionierung der Artikel in der Reklame vor Augen führt. Ein anderer User stimmt ihm zu und nennt die Werbung eine „Symbolbildfalle“, dazu setzt er einen Emoji mit einer langen Pinocchio-Nase. Ein anderer User stört sich eher an der winzigen Beilage: „Petersilie zur Leberkäsesemmel. What‘s next?“, fragt er.

Leberkäse-Post auf Twitter: „Das ist ein veganer Leberkäse mit veganer Cola“

Der Verfasser des Tweets schreibt noch etwas dazu: „Falls jemand fragt: Das ist ein veganer Leberkäse mit veganer Cola.“ Warum er dies anmerkt, verrät er nicht: Vielleicht fürchtet er, von Menschen, die kein Fleisch wie Leberkäsesemmel essen, kritisiert zu werden. Oder der Leberkäse ist wirklich einfach nur vegan – immerhin gibt es tatsächlich bereits verschiedene vegane Leberkäse-Ersatzprodukte wie beispielsweise aus Erbsenprotein. (cgsc)

Frust beim Einkaufen gab es zuletzt auch bei Kaufland: Statt mit Backwaren gefüllter Regale sieht ein Kunde nur klaffende Leere. Weil es nicht das erste Mal ist, wendet er sich im Netz an den Supermarkt.