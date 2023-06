Verbotener Inhaltsstoff: Hersteller ruft Parfüm zurück – es kann Allergien auslösen

Von: Michelle Brey

Ein Duftwasser, verkauft in drei Bundesländern, wurde zurückgerufen. © imago/Symbolbild

Ein Duftwasser enthält einen in der EU verbotenen Inhaltsstoff. Das Produkt wurde zurückgerufen. Hintergrund ist eine Gefährdung der Gesundheit.

München – Parfüm-Fans aufgepasst: Ein Duftwasser wurde aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr zurückgerufen. Konkret von dem Rückruf betroffen ist ein Kölnisch Wasser der Marke TARIS, wie die Akar GmbH in einer Pressemitteilung informierte. Für den enthaltenen Duftstoff gilt in der Europäischen Union (EU) ein Verbot.

Parfüm-Rückruf: Kölnisch Wasser nicht verwenden – verbotener Inhaltsstoff

Das Duftwasser TARIS ZEYTIN CICEGI KOLONYASI sollten Verbraucher nicht mehr verwenden. Von dieser Empfehlung ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.12.2024 und der Chargen-Nummer U.K.70 betroffen. In dem Produkt wurde laut der Pressemitteilung der Duftstoff Butylphenyl Methylpropional nachgewiesen. Die Substanz wird auch mit dem Namen „Lilial“ bezeichnet.

Das Duftwasser der Marke Taris wurde zurückgerufen. © Screenshot Pressemitteilung Akar GmbH

In der Pressemitteilung informiert das Unternehmen: „Dieser Duftstoff befindet sich auf der Liste der in kosmetischen Mitteln verbotenen Stoffe. Kosmetische Mittel, die Butylphenyl Methylpropional enthalten, dürfen nicht auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden.“ Seit dem 1. März 2022 dürfen Kosmetika, die den Duftstoff enthalten, in der EU nicht mehr verkauft werden. Wie die Europäische Chemikalienagentur ECHA informiert, könne der Stoff die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und steht zudem im Verdacht, das ungeborene Kind zu schädigen. Zudem könne er allergische Hautreaktionen hervorrufen.

Rückruf von Duftwasser: Drei Bundesländer betroffen

Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mitteilt, wurde das Produkt in drei Bundesländern in Deutschland verkauft. Demnach sind von dem Rückruf betroffen:

Bayern

Berlin

Baden-Württemberg

Produkt-Rückruf: Erstattung bei Rückgabe auch ohne Kassenzettel

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können dieses zurückgeben. Der Kaufpreis werde dabei erstattet - auch ohne Vorlage einer Rechnung, wie das Unternehmen mitteilte.

Produkt: TARIS ZEYTIN CICEGI KOLONYASI, 300ml

TARIS ZEYTIN CICEGI KOLONYASI, 300ml Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.12.2024

09.12.2024 Chargen-Nummer: U.K.70

U.K.70 Verkauft wurde es in drei Bundesländern: Bayern, Berlin und Baden-Württemberg

