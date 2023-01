Aldi UK droht sich mit absurdem Preisnachlass lächerlich zu machen – Doch Mitarbeiter rettet die Lage

Mit einem bemerkenswert geringen Preisnachlass sorgte Aldi in Schottland für Stirnrunzeln. Ein Mitarbeiter des Kundenservices konnte die Lage jedoch noch zum Guten wenden.

Edinburgh – Aldi gibt es schon lange nicht mehr nur in Deutschland. Weltweit betreibt der Discounter Filialen, firmiert allerdings des Öfteren unter anderem Namen. So heißt er in Österreich „Hofer“, im Vereinigten Königreich ist er als „Aldi UK“ bekannt. Eines ist jedoch an allen Standorten gleich: Aldi verspricht Kunden preiswerte Angebote. Inwiefern der Rabatt, den eine Frau auf Twitter teilt, dem Versprechen entspricht? Urteilen Sie selbst.

Aldi, Lidl, Penny: Discounter locken mit günstigen Produkten – Doch Supermärkte ziehen nach

Nicht erst, seit die Wirtschaftslage so angespannt ist wie zur Zeit, sind Verbraucher bestrebt, den Einkauf von Lebensmitteln effektiv zu gestalten. Das heißt konkret: Gute Qualität zu möglichst niedrigen Preisen. Nicht nur hierzulande ist Sparen aktuell ein großes Thema bei Kunden, auch die ausländischen Märkte setzen vielfach auf das Discounter-Prinzip. Dieses macht für gewöhnlich den Unterschied zwischen Anbietern wie Aldi, Lidl oder Penny im Vergleich zu Supermärkten wie Rewe oder Edeka aus.

Zentral ist hierbei neben einigen anderen Maßnahmen das verstärkte Angebot von No-Name-Artikeln und Eigenmarken. Doch auch Supermärkte setzen mittlerweile verstärkt auf dieses Prinzip, sodass die deutliche Grenzziehung zwischen den Händlerarten zunehmend aufgeweicht wird. Für Kunden von beiden Supermarkt-Typen ist dabei vor allem der Umstand attraktiv, dass die Ware, die unter eigenem Namen vertrieben wird, nicht selten eins zu eins der des alternativen Markenprodukts entspricht.

Aldi UK verstimmt Kundin mit spärlichem Rabatt – Doch Mitarbeiter kann die Lage mit Humor kitten

Doch wer sparen will, setzt zudem meist auf Rabatte. Viele Händler reduzieren so Ware, deren Mindesthaltbarkeitsdatum naht oder bieten Produkte im Rahmen von Aktionen zeitweise verbilligt an. Welche Strategie auch immer Aldi UK verfolgt: Der Rabatt, den der Markt in Schottland auf ein Hühnchen-Tiefkühlgericht gibt, scheint nicht gelungen.

„Fantastische Rabatte bei Aldi UK heute“, schreibt eine Nutzerin der Social-Media-Plattform Twitter, die ein Foto des besagten Artikels teilt. Angeboten zum ursprünglichen Preis von 1,50 Pfund (1,71 Euro) ist das Produkt nun für 1,49 Pfund (1,70 Euro) zu haben – ein Rabatt von einem glatten Penny bzw. Cent. Wie befürchtet, ist die Kundin weniger erfreut, als vielmehr verstimmt über diese minimale Reduktion. Doch der Kundenservice von Aldi UK meldet sich prompt zu Wort. „They do say every penny counts!“, also „Es heißt doch, jeder Cent zählt“, schreibt der Mitarbeiter namens Diarmiad der Schottin und versieht seine Antwort mit einem lachenden, aber peinlich berührten Smiley. Die humorvolle Reaktion scheint die Kundin zu besänftigen, denn sie teilt daraufhin ein gleichbedeutendes, schottisches Sprichwort mit ihrem, wie sich herausstellt, Landsmann.