Neue Preisschlacht? Aldi verzichtet, um Preise für Obst und Gemüse zu senken

Von: Stella Henrich

Teilen

Aldi will seine Kunden mit massiven Preissenkungen bei Obst und Gemüse in die Filialen locken. © Aldi Nord

Aldi Nord will die Preise für Obst und Gemüse „massiv“ senken. Dazu bewirbt der Discounter jetzt bestimmte Artikel mit Tiefpreis-Versprechen.

Essen – Während sich die Inflation im März für die Verbraucher laut Statistischem Bundesamt insgesamt etwas abgeschwächt hat, sind die Preise für Nahrungsmittel weiterhin steigend. Deutlich teurer wurden etwa Molkereiprodukte und Eier (plus 34,6 Prozent) und Gemüse (plus 27,3 Prozent) sowie einzelne Produkte wie Zucker (plus 70,9 Prozent).

Da dürfte die Ankündigung von Aldi Nord so manchen Verbraucher dieser Tage durchaus erfreuen: „Wir haben uns entschieden, bewusst auf Marge zu verzichten, um unsere Kundinnen und Kunden in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Lars Kürten in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund fokussiere sich sein Unternehmen auf Obst- und Gemüse-Artikel, so Kürten weiter.

Preissenkung bei Obst und Gemüse: Aldi verzichtet auf Margen zugunsten der Verbraucher

Obst und Gemüse stehen im Mittelpunkt einer Marketingkampagne, die Aldi Nord gemeinsam mit Aldi Süd auf allen Social Media Kanälen, vor Ort im Handel, im Radio und online derzeit (Start Samstag, 15. April) betreibt. Das gemeinsame Motto für die Aktionsangebote lautet: „täglich frisch, immer günstig“.

Insbesondere Aldi Nord nimmt für die Preiskampagne viel Geld in die Hand, schreibt die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Wie viel genau, lasse sich schwer aber beziffern, weil die Einkaufspreise schwankten. Rispentomaten stelle der Händler jetzt dauerhaft zu 2,99 Euro ins Regal – bislang kostete diese Sorte 3,49 Euro. Gurken würden auf einen Aktionspreis von 55 Cent reduziert. Bananen gibt es für 1,29 Euro. Ob Marketingtrick des Discounters, oder nicht. Verbraucher wird diese Preispolitik freuen, denn die Gurkenpreise sorgten bei ihnen in letzter Zeit im Internet für große Diskussionen.

Sinkende Preise für Obst und Gemüse in der ersten Woche (ab Montag, 17. April):

Zucchini unverpackt (Kiloware) 0,99 Euro

unverpackt (Kiloware) 0,99 Euro Tafeltrauben hell (500 Gramm) gibt es für 1,29 Euro

hell (500 Gramm) gibt es für 1,29 Euro Äpfel Braeburn , 1 kg Packung von 1,29 Euro auf 0,99 Euro (-23 Prozent)

, 1 kg Packung von 1,29 Euro auf 0,99 Euro (-23 Prozent) Lauchzwiebeln i m Bund von 0,69 Euro auf 0,49 Euro (-28 Prozent)

m Bund von 0,69 Euro auf 0,49 Euro (-28 Prozent) Passionsfrucht , pro Stück von 0,79 Euro auf 0,69 Euro (-12 Prozent)

, pro Stück von 0,79 Euro auf 0,69 Euro (-12 Prozent) Erdbeeren NATUR Lieblinge , 500 g von 1,99 Euro auf 1,79 Euro (-10 Prozent)

, 500 g von 1,99 Euro auf 1,79 Euro (-10 Prozent) Mango von NATUR Lieblinge von 1,49 Euro auf 0,99 Euro (-33 Prozent)

von 1,49 Euro auf 0,99 Euro (-33 Prozent) Grapefruit , pro Stück von 0,59 Euro auf 0,49 Euro (-16 Prozent)

, pro Stück von 0,59 Euro auf 0,49 Euro (-16 Prozent) Quelle: Aldi Nord

Verbrauchern dürfte die massive Preissenkung direkt auffallen. Obst und Gemüse liegen in den meisten Aldi-Filialen inzwischen – ähnlich wie beim direkten Discounter-Konkurrenten Lidl – direkt im Eingangsbereich. Wie lange das Tiefpreis-Versprechen des Discounters gilt, darüber ist bislang nichts bekannt. Nur soviel: Aldi spricht von einer „dauerhaften Preissenkung“ und will die Kunden darüber weiterhin auf allen Werbekanälen informieren. Der Erfolg dürfte dem Discounter gewiss sein. Verbraucher freuen sich „Endlich wieder was Frisches“ zum Schnäppchenpreis angeboten zu bekommen, wie dieser Lidl-Kunde: Eine Gurke für 77 Cent war für ihn ein unerwarteter Segen.

Doch nicht nur Obst und Gemüse werden für Verbraucher jetzt günstiger. Bereits im Februar setzen einige Supermärkte den Rotstift bei den Preisen für Kaffee an. Auch Butter ist inzwischen für Verbraucher so günstig wie schon lange nicht mehr. Nun eröffnet Aldi mit seinem Preissturz für Obst und Gemüse wohl die nächste Runde der Preisschlacht.