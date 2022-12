„Aldi, immer auf der Höhe der Zeit“ - Discounter unterläuft nach WM-Blamage Fanartikel-Fauxpas

Von: Momir Takac

Zur WM gibt es in Supermärkten und bei Discountern die üblichen Fanartikel. In einer Aldi-Filiale kam es offensichtlich zu einer peinlichen Verwechslung.

München - Ein sportliches Großereignis entfacht in einem Land stets eine gewisse Begeisterung. In Deutschland trifft dies vor allem bei Fußball-Turnieren der Nationalmannschaft zu. Der Einzelhandel nutzt solche Events eigentlich dafür, mit Fanartikeln Kasse zu machen. Doch dieses Mal war es ein wenig anders. Die WM 2022 in Katar ist umstritten, Aldi und Co. verzichteten deshalb auf die obligatorischen Aktionen. In Großbritannien versuchte Aldi mit einem witzigen Clip, die WM schmackhaft zu machen.

Aldi verramscht Deutschland-Fanartikel - Kunde beschäftigt irreführendes Preisschild

In Deutschland fanden sich bei Discountern und Supermärkten dennoch einige Fanartikel. Eine Aldi-Filiale etwa bot haufenweise Deutschlandfahnen an, die man am Auto befestigen kann. Wie in einem Beitrag auf Twitter zu sehen ist, kostete der Artikel ursprünglich 1,99. Was ohnehin sehr günstig war, wurde offensichtlich nach dem frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft noch billiger. Aldi verramschte die Fahnen für 60 Cent.

Ein Kunde postete den Beweis bei Twitter. Nicht jedoch, um auf den Spottpreis hinzuweisen, ihn beschäftigte offenbar etwas anderes. Seinen Beitrag versah er mit den Worten: „Aldi, immer auf der Höhe der Zeit.“ Was genau er meinte, markierte er deutlich mit einem knallgrünen Kreis.

Aldi verkauft EM-Fanartikel: Kunde macht sich über Fehler lustig

Es ist das Preisschild, das ihn stutzig machte. Darauf steht, was es in dem Regal gibt: „EM Fan-Artikel. Verschiedene Ausführungen.“ Moment mal, EM? Es ist doch gerade WM. Darüber wollte der User also spotten. Dass Aldi Deutschland-Fanartikel zur EM verkauft. Aber, aber. Womöglich handelt der Discounter einfach vorausschauend. Schließlich findet die nächste EM 2024 in Deutschland statt.

In dem Fall hätte Aldi allerdings kaufmännisches Missmanagement betrieben. Eine EM im eigenen Land wird deutlich mehr Euphorie entfachen als die WM in Katar. Und dann muss man Fanartikel den Leuten auch nicht hinterherwerfen. Also gehen wir davon aus, dass es sich hier schlicht um einen Fauxpas handelt. Zuletzt war Aldi wegen irreführender Preisangaben von einem Gericht gerügt worden. (mt)