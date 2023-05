Influencerin entdeckt Aldi-Lifehack und ist „geflashed“ – doch an Kasse wird sie „schräg angeguckt“

Eine Influencerin hat einen Supermarkt-Lifehack entdeckt und ist aus dem Häuschen. Gleichzeitig weist sie darauf hin, das Ganze nicht zu übertreiben.

Düsseldorf – Mehr als 20.000 Follower verfolgen bei Instagram die Postings von Influencerin Chichi, die immer wieder Tipps und Tricks parat hat, etwa fürs Einkaufen oder für Zahnpasta-Tuben. Einen davon hat sie jetzt auch vor Ort ausprobiert. Schauplatz ist – auch wenn das nicht bestätigt ist – mit ziemlicher Sicherheit eine Aldi-Filiale, darauf deutet neben dem Blau des Einkaufskorbs auch das sonstige Design hin. „Ich bin geflashed“, schreibt sie zu den Entdeckungen, die sie ihren Fans da vorführt.

Influencerin entdeckt Brotschneidemaschine bei Aldi – für viele ist das nichts Neues

Ihre Erkenntnis Nummer eins: Es gibt eine Brotschneidemaschine in so manchem Supermarkt. „Gibt es einfach schon 25 Jahre!“, oder „Willkommen im Jahr 2023“, lästern zwar Nutzer. Aber Chichi ist begeistert, ja fast euphorisch. „Leute, schaut mal, was ich hier entdeckt habe: eine Brotschneidemaschine! Was ist denn das bitte für eine geile Erfindung? Einfach im Supermarkt. Richtig geil. Früher gab‘s immer Ärger, und die Leute waren immer so angepisst, wenn sie Brot schneiden mussten. Jetzt kann man das einfach mal selber machen.“

Influencerin bei Aldi jagt Brötchen durch Schneidemaschine – und Croissant

Ihre Erkenntnis Nummer zwei: Man kann damit nicht nur Brot schneiden, sondern auch Brötchen. „Also dachte ich mir, ich nehme mal ein Brötchen und schneide es mal klein.“ Was der unmittelbare Mehrwert eines in rund 15 Scheiben aufgeteilten Brötchens sein soll, bleibt erst mal offen. Eine Kommentiererin sieht aber einen Sinn: „Ich finde Brötchenschneiden gar nicht schlecht, für Kinder und Erwachsene, die Schwierigkeiten haben wegen Abbeißen.“

Es bleibt nicht beim normalen Brötchen bei Influencerin Chichi. „Ich wollte eigentlich ein Croissant nehmen, aber dann hat mich die Frau so ein bisschen komisch angekuckt.“ Ihre Brötchenscheiben verpackt sie in eine transparente Tüte und legt sie mit einem „Aber richtig geil“ in den Einkaufskorb. Später zeigt sie, wie sie doch ein Croissant durchs Gerät jagt. Sie habe sich gedacht, „probieren wir es halt auch mal“. Sie sei an der Kasse „so ein bisschen schräg angeguckt“ worden. Aber es schmecke.

TikTok-Account übertreibt es – und zerschneidet Obst auf Brotmaschinen

In dem kurzen Clip wird auch ihre Inspiration klar: Beim TikTok-Account „ionsatisfy“ werden schon länger Dinge in Supermarkt-Schneidemaschinen geschnibbelt. Und zwar weit über die Grenzen des Sinnvollen hinaus. „Was schneiden wir als Nächstes in Scheiben?“, fragt der Account. Und zeigt gleichzeitig, was in mehreren Jahren schon alles zerteilt wurde, darunter ein Snickers, eine Tomate, eine Brezel, eine Ingwerknolle oder ein Maiskolben. Und eine Banane mit Schale in Scheiben zu schneiden, sind vielleicht die verschwendetsten Sekunden der Welt.

Unglaublich: Mehr als 32 Millionen Aufrufe, mehr als zwei Millionen Likes und mehr als 10.000 Kommentare sammelte der Clip, in dem eine Wassermelone durch die Schneidemaschine gejagt wird. Dass das Ergebnis – anders als bei der Banane – einen Sinn ergibt und cool aussieht, kann wohl keiner bestreiten. Und es darf auch gerne jeder nachmachen, der eine Schneidemaschine daheim sein Eigen nennt.

Ob das bei „ionsatisfy“ der Fall ist, wird zumindest anhand des berühmten Melonenvideos nicht klar. Aber: Viele Gucker appellieren eindringlich, so etwas in einem normalen Supermarkt zu unterlassen: „Geht gar nicht sowas ... bitte an die Mitarbeiter denken und auch an andere Kunden“, schreibt eine Nutzerin. „Vor allem, wenn jemand eine Allergie hätte oder sowas“, pflichtet eine weitere bei.

Andere schreiben: „Die Person tut mir leid, die das Geklebe sauber machen darf“, „Echt jetzt, ist doch daneben“, „Muss das wirklich sein“, „Und wenn die Maschine durch Flüssigkeit kaputt geht? Wird teuer“ oder „Wenn ein Mitarbeiter dich damit sieht, bist du so was von dran, so eine Brotschneidemaschine kostet ein paar tausend Euro.“ Hausverbot vorprogrammiert! Oder auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Auch deutsche Influencerin bei Aldi warnt: Bitte kein Obst bei Aldi & Co. zerteilen

Insofern ist es eine nette, aber eher sinnlose Spielerei, ein Brötchen durch so ein Gerät bei Aldi zu jagen. Bei allem anderen wie Obst oder Gemüse sollte man es tunlichst unterlassen. Das weiß auch Influencerin Chichi, die darauf hinweist, es nicht zu übertreiben: „Aber dreist sind die Leute, die da Obst drin schneiden!“, stellt sie klar. Vor einem weiteren Supermarkt-Fehler warnen teils sogar Schilder: Ein bestimmtes Getränk sollten Sie nie, nie, nie aufs Kassenband legen. (lin)