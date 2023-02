Aldi und Kaufland im Preiskampf – diese Alltags-Lebensmittel könnten günstiger werden

Von: Vivian Werg

Kaufland und Aldi liefern sich einen Preiskampf beim Kaffee. Welche Produkte könnten als nächstes günstiger werden?

Kassel – Der andauernde Ukraine-Krieg hat die Lebenshaltungskosten in die Höhe schießen lassen. Lebensmittel werden auch 2023 teurer und Verbraucherinnen und Verbraucher müssen an den Kassen künftig tiefer in die Taschen greifen. Im harten Kampf um Kundinnen und Kunden, die neben guter Produktqualität vor allem auch niedrige Preise erwarten, liefern sich viele Einzelhandelsketten und Discounter wie Aldi, Lidl und Co. trotzdem Rabattschlachten bei bestimmten Produkten, wie hna.de berichtet.

Im Zuge niedriger Einkaufspreise senkten Aldi und Kaufland Anfang Februar zeitgleich ihre Butterpreise und lösten damit eine Preissenkungswelle aus.

Neuester Preissturz: Kaufland senkte seinen Kaffeepreis vergangenen Donnerstag (9. Februar) mit der provokanten Headline „Kaufland informiert“ (eine Formulierung, die traditionell von Aldi verwendet wird) um 50 Cent pro Pfund. Aldi fühlte sich offenbar herausgefordert und konterte einen Tag später.

Aldi und Kaufland senken Preise: Wer ist der Günstigste im ganzen Land?

Hatte Kaufland beim Kaffee 3,69 Euro als Marke gesetzt, kostet das günstigste Pfund bei Aldi jetzt 3,49 Euro. Klar ist: Der Discounter will sein Image als Preisführer unbedingt halten – koste es, was es wolle.

Auch andere Supermärkte und Discounter sind bereits in die Preisschlacht eingestiegen. Norma hat die Preise für Kaffee bereits gesenkt und auch Lidl wird nachziehen, wie eine Sprecherin gegenüber der Lebensmittelzeitung mitteilte. Wie ein Unternehmenssprecher der Rewe-Group gegenüber hna.de von IPPEN.MEDIA kürzlich mitteilte, wollen Rewe und der Discounter Penny die Preise für ihre Eigenmarken ebenfalls zeitnah anpassen. Anders als bei Markenprodukten werden Eigenmarken eher selten reduziert.

Preisschlacht zwischen Aldi und Kaufland – diese beliebten Produkte könnten wieder billiger werden

Die Preisschlacht zwischen Aldi und Kaufland dürfte mit der Senkung des Kaffee-Preises jedoch noch nicht beendet sein. Doch über welche Preissenkungen könnten sich Verbraucherinnen und Verbraucher womöglich demnächst freuen? Weitere Preissenkungen sind der Lebensmittelzeitung zufolge bei Milchprodukten zu erwarten, da der Milchpreis gesunken ist. Laut Experten der Prospekt-App KaufDA sind niedrigere Preise zudem bei Nudeln und Reis möglich. Bei allen anderen Lebensmitteln erwartet sie hingegen eine Preissteigerung, berichtet die Bild.

„In den letzten zwölf Monaten sind circa 70 Prozent aller Produkte teurer geworden“, sagt Sven Reuter, Chef der Supermarkt-App Smhaggle gegenüber der Bild. „Wir beobachten täglich, dass Preise weiter steigen. Zuletzt Mineralwasser (Volvic), Prinzen Rolle (DeBeukelear), Toastbrot (Golden Toast) und Haferflocken (Kölln und Eigenmarke).“

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten angesichts der aktuellen Preissenkungen bei Kaffee und Butter also nicht zu euphorisch werden. Um Kundinnen und Kunden zu halten, werden Supermärkte und Discounter vermutlich weiterhin Preise von wichtigen Produkte als Signal an die Kunden senken, dennoch werden erhebliche Preissteigerungen an anderer Stelle nicht unbemerkt bleiben.