Zugunsten der Eigenmarke: Aldi nimmt beliebtes Markenprodukt aus Regalen

Von: Stella Henrich

Aldi baut seinen Kosmetikbereich mit Eigenmarken aus. Dafür fliegen Marken-Produkte aus dem Sortiment des Discounters; auch um mit Drogeriemärkten Schritt zu halten.

Kassel ‒ Bäcker Karl Albrecht hat es weit gebracht. Als er im Jahr 1913 seinen ersten Handel für Backwaren im Essen eröffnete, dürfte auch er nicht geahnt haben, welches Handelsimperium seine beiden Söhne, die bekannten Aldi-Brüder Karl und Theo Albrecht, daraus im Laufe der Jahrzehnte machen würden. Inzwischen verkaufen die Filialen der milliardenschweren Gründer des Aldi-Imperiums neben Backwaren, Lebensmitteln und Haushaltsartikeln auch zahlreiche Kosmetikprodukte. Darunter finden sich sowohl Markenhersteller als auch die Aldi-Eigenmarken Lacura, Ombia und Kür.

Laut einem Bericht der Lebensmittel-Zeitung (LZ) soll nun für die Cremes, Deos und Körperlotionen von Niveaaus dem Hause Beiersdorf bei Aldi Schluss sein. Stattdessen will der Discounter seine Eigenmarken stärken und das bestehende Geschäft deutlich ausbauen. Das Ziel sei, vor allem die Marke Lacura zunächst in Deutschland und später möglicherweise auch international zur Dachmarke im Kosmetikbereich auszubauen. Offenbar versucht der Discounter, damit konkurrenzfähig zu den Eigenmarken Isana von Rossmann und der dm-Marke Balea zu bleiben.

Aldi will Berichten zufolge sein Kosmetik-Sortiment mit Eigenmarken umstrukturieren, um Drogeriemärkten Konkurrenz zu machen. (Symbolbild) © Manuel Geisser/Imago

Aldi baut Kosmetik-Sortiment aus: Hersteller entwickeln mit Discounter neue Produkte

Die Marke Lacura wird bereits seit 2019 in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd im Sortiment geführt. Zuvor bot Aldi Nord die Produkte unter dem Namen Biocura an. Wie es in dem Bericht des Branchenblattes weiter heißt, würden die Hersteller der Kosmetikartikel zusammen mit Aldi die neuen Produkte entwickeln. Auch der direkte Discount-Wettbewerber Lidl führt eine Kosmetik-Eigenmarke – unter dem Namen Cien. Laut den Verbraucherschützern von Stiftung Warentest und Öko-Test scheiden die Discounter-Produkte oftmals sogar besser ab als teure Markenartikel.

Derzeit arbeitet Aldi noch an einer optischen Auffrischung seiner Marken. So soll beispielsweise die Schreibweise des Namens bei Lacura angeglichen werden. Während Lacura in Deutschland in einem Wort in Versalien geschrieben wird, „kennen Konsumenten die Marke in anderen Ländern auch in kleinen Buchstaben oder in zwei Worten geschrieben“, so die LZ.