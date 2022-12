„Wohin kann ich mich wenden?“ Aldi-Kundin nach Leggings-Fauxpas ratlos

Von: Marcus Giebel

Teilen

Gleiche Größe, aber unterschiedliche Länge: Nach dem Kauf dieser beiden Leggings hatte die Aldi-Kundin Fragen an das Unternehmen. © Screenshot Facebook

Eine Aldi-Kundin will mutmaßlich für ihr eigenes Kind Leggings kaufen. Doch die fallen trotz angeblich gleicher Größe völlig unterschiedlich aus. Deshalb bemüht die Frau einen Service von Facebook.

München – Im Leben ist vieles relativ. Und damit eine Frage der Perspektive. Das gilt auch für die Größe. Jedenfalls bietet es sich immer an, Klamotten vor dem Kauf erst einmal anzuprobieren. Oder bei einer Online-Bestellung sicherheitshalber verschiedene Größen zu ordern, um dann nur die passende zu behalten. Denn Pullover, Shirts, Hosen oder Jacken können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen.

Kurios wird es dagegen, wenn zwei Kleidungsstücke von ein und derselben Marke trotz gleicher Größe verschiedene Maße aufweisen. Ist eines der beiden sogar fast doppelt so voluminös wie das andere, sind ernste Zweifel angebracht, obwohl unterschiedlich ausfallende Klamotten trotz gleicher Größe selbst im selben Geschäft nicht gerade selten sind. Immer wieder ärgern sich Kunden im Netz über unterschiedlich sitzende Kleidungsstücke, die angeblich die richtige Größe haben.

Einen ähnlichen Fall erlebte eine Aldi-Kundin, die offenbar für ihren eigenen Nachwuchs zwei Leggings vom Discounter erwarb und ihren Augen nicht trauen wollte, als sie beide Teile nebeneinander ausgebreitet hatte.

Video: Fünf interessante Fakten für den Einkauf - Rechte im Supermarkt

Aldi-Fauxpas bei Leggings: Kundin meldet sich via Facebook beim Discounter

Denn das dunkelblaue Exemplar reichte dem mit weiß-blauem Karomuster gerade einmal bis knapp unter Kniehöhe. Deshalb schrieb die Frau das Unternehmen via Facebook mit Beweisfoto an: „Habe heute zwei Winterleggings in Größe 164 erworben. Da liegt aber wohl ein kleiner Fehler vor … wohin kann ich mich wenden?“

Während ein anderer User in den Kommentaren darauf hinweist, sie könne sich „an die Stelle wenden, die Dir das verkauft hat“, reagierte auch Aldi schnell. „Da scheint tatsächlich etwas schiefgelaufen zu sein. Das tut mir leid. Du kannst die Leggings problemlos in deiner Filiale umtauschen“, schrieb ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams.

So wurde das Rätsel noch vor Weihnachten gelöst. Was einerseits der Kundin die Möglichkeit eröffnete, das eventuelle Geschenk in der richtigen Größe auf dem Gabentisch unterzubringen. Und andererseits dem Aldi-Mitarbeiter die Chance ließ, ihr am Ende der Konversation „schöne Feiertage“ zu wünschen. (mg)

Eine Frau schickt ihren Mann zum Schnittlauch-Kauf in den Aldi und erlebt eine böse Überraschung. Nur elf statt 27 Euro zahlt eine Aldi-Kundin und wird für ihren Kniff gefeiert. Dank eines zwölfsekündigen Videos wurde eine Aldi-Kassiererin weltberühmt und zum Model.