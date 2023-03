Aldi-Kundin teilt Foto von neuem „Mitbewohner“ – „Appetit ist mir jetzt vergangen“

Von: Raffaela Maas

Eine Aldi-Kundin machte nach ihrem Einkauf eine überraschende Entdeckung, die sie augenblicklich auf Twitter teilte und freute sich trotz Ekelfund über einen neuen Mitbewohner.

München/Lübeck – Frisches Obst und Gemüse mögen nicht nur die Kunden im Supermarkt oder Discounter. Auch Würmer, kleine Käfer oder Spinnen fühlen sich zwischen den knackigen Blättern wohl. Da ist es keine große Überraschung, wenn Kunden nach dem Kauf plötzlich einen ungebetenen Gast auf der Arbeitsfläche entdecken. So fand eine Aldi-Kundin beispielsweise ein kleines Insekt in ihrem Brokkoli. Auch eine andere Aldi-Kundin machte nun eine ähnliche Erfahrung.

Aldi-Kundin findet „neuen Mitbewohner“ in Porreestangen – „Ups!“

Die Kundin teilte ihren Fund augenblicklich auf Twitter. „Ups! Ich habe mir beim Aldi vorhin 2 Porree-Stangen gekauft, bereite sie mir gerade zum Mittagessen zu und plötzlich sitzt ein neuer Mitbewohner auf der Arbeitsfläche“, schrieb sie. Auch ein Foto von ihrem neuen Mitbewohner veröffentlichte sie. Dabei handelte es sich um ein Tier, das optisch an einen Regenwurm erinnerte. Es hatte wohl im Gemüse gesteckt und war so in der Küche der Kundin gelandet. Herausgekrochen kam der vermeintliche Wurm erst, als sie bereits angefangen hatte, die Porree-Stange zu verkleinern. „Hoffentlich habe ich ihn nicht mit zugeschnitten, also geteilt“, sorgte sie sich.

Ekelfund in Porree-Stange: Regenwurm oder Blutegel?

Wenige Minuten später meldete sich die Kundin erneut und ergänzte ihren Beitrag: „Ich hab’s für einen Regenwurm gehalten, den ich versehentlich verletzt habe. Bei Mastodon wurde mir gesagt, dass das vermutlich ein Blutegel ist. Was meint ihr? Jedenfalls gehe ich heute auf Diät. Der Appetit ist mir nun vergangen.“ Die neue Erkenntnis sorgte bei der Aldi-Kundin für Verzweiflung und warf neue Fragen auf. „Ob Aldi die Blutegel hier in Timmendorf Strand als Delikatesse verkauft? Normalerweise stelle ich mich nicht so an, aber wo hat dieser Blutegel vorher gesessen und sich satt gefressen?“, ekelte sie sich.

Doch die Twitter-User konnten die Frau wieder beruhigen und versicherten ihr, dass es sich bei dem Überraschungsgast tatsächlich um einen Regenwurm handelte. „Wie ein Blutegel sieht das nicht aus. Eher wie ein Regenwurm. Der wurde bestimmt versehentlich aus der Erde gerissen, als der Porree geerntet wurde“, schrieb eine Userin. „Der Wurm ist harmlos, macht nichts außer die Erde besser, in der unser Essen wächst“, kommentierte eine andere.

Eine Aldi-Kundin fand einen Regenwurm in einer Porree-Stange. Sie freute sich über den neuen Mitbewohner. © twitter.com/Ostseenixe

Aldi-Kundin entdeckt Wurm in Porre-Stange – und weiteren tierischen Gast in anderem Gemüse

Der Großteil der User reagierte mit beruhigenden Worten auf den Fund der Kundin und gab direkt Tipps für den Umgang mit dem Regenwurm zum Besten. Ein Nutzer kommentierte: „Das ist ein dicker fetter Regenwurm, der muss dunkel und feucht und am besten auf weichen Boden, in den er kriechen kann“.

Ein anderer User riet der Kundin dazu, das Gemüse zurückzubringen und wegen schlechter Lebensmittelkontrolle zu reklamieren. Sie reagierte jedoch entspannt und antwortete: „Ach was, so etwas passiert schon mal. Solange keine Giftspinnen, Skorpione oder Schlangen darunter sind.... Ich habe nur ein schlechtes Gewissen wegen des Häckselns. Aber die Reste buddeln nun draußen in der Erde, wenn sie es noch können“

Noch am selben Tag postete die Kundin einen weiteren Beitrag auf Twitter. „Heute ist echt so ein Tag, wo der Wurm drin ist“, witzelte sie. Offenbar fand sie am selben Tag zusätzlich zum Regenwurm in der Porree-Stange noch eine grüne Raupe in einem Blumenkohl, die munter aus dem Topf kletterte, als sie das Gemüse zum Kochen auf den Herd stellte. Auch ein Edeka-Kunde hatte zuletzt eine ähnliche Erfahrung gemacht. Er teilte seinen Fund auf Facebook und beschwerte sich über die Hygienestandards im Supermarkt. (rrm)