„…und dann genau das eine Ding vergisst“: Supermarkt-Kunde schildert Dilemma und trifft offene Wunde

Von: Marcus Giebel

Großeinkauf: Leider vergessen viele Kunden das wichtigste Produkt allzu oft. © IMAGO / Eibner

Beim Einkauf im Supermarkt kann so einiges schiefgehen. Von einem Ärgernis berichtet ein Kunde auf Twitter. Das Problem scheint unter den Usern allzu bekannt zu sein.

München – Auch Einkaufen will gelernt sein. Denn ansonsten kann der Besuch des Supermarkts frustrierend enden. Wie bei einem Kunden, der sich in seiner Verzweiflung nach einer weiteren missglückten Shoppingtour an die Twitter-Gemeinde wandte. Und zwar mit der Frage: „Bin ich der einzige, der regelmäßig wegen eines einzelnen Produktes einkaufen geht, dann ziemlich viele Sachen kauft und GENAU DAS EINE DING VERGISST?“

In diesem Fall war Reis sein persönlicher Endgegner, wie er in den Kommentaren erklärte. Dort zeigte sich aber auch, dass er mit der Schilderung seines Dilemmas bei vielen Mitmenschen eine offene Wunde getroffen hatte. Diverse User antworteten, dass sie ebenfalls dem Team der Kunden angehören würden, das regelmäßig das Wesentliche im Laden vergisst.

Supermarkt-Kunde über Einkaufsdilemma: Entscheidendes Produkt im Laden vergessen

Ein Twitter-Nutzer ging sogar noch einen Schritt weiter: „Bin Spezialist dafür, dass ich nach dem Kaufen genau das eine Dung verloren habe. Auf der Rechnung war es, daheim angekommen ist es nie.“ Reichlich mysteriös. Wobei sich auch die Frage aufdrängt, wie weit der Weg zwischen Supermarkt und Haus oder Wohnung in diesem Fall ist.

Was man nicht alles für das Produkt der Begierde tut, schildert diese Kundin: „Bin einmal tatsächlich 120 Stufen viermal rauf und runter wegen Milch!“ Ein anderes Problem nennt dieser User und hat obendrein direkt noch ein Angebot parat: „Und dann kauf ich es manchmal öfter. Braucht wer Vanillezucker zum Backen?“

Ein weiterer User kennt das Problem mit einem weit weniger handlichen Produkt: „Klopapier. Es ist immer das Klopapier. Weil das trag ich ned dreimal kreuz und quer durchs Geschäft.“

Video: Rechte im Supermarkt - fünf interessante Fakten für den Einkauf

Dilemma beim Einkauf im Supermarkt: Hilft die Einkaufsliste oder die Erfahrung?

Zwar betonen auch manche User, sie hätten das Problem nicht. Einige setzen demnach erfolgreich auf den etwas angestaubten Trick mit der Einkaufsliste.

Andere aber wundern sich, dass über dieses Phänomen, den eigentlichen Anlass für den Einkauf letztlich völlig zu vergessen, überhaupt diskutiert wird. „Ist das nicht normal?“, schreibt ein User. Ein anderer stellt klar: „Das ist die Regel, nicht die AUSNAHME.“

Und dann gibt es noch den nicht ganz ernst gemeinten Mutmacher: „Ist Standard. Wird im Alter aber viel besser. Versprochen!“ Oder sollte sich jahrzehntelange Erfahrung beim Einkaufen irgendwann etwa doch auszahlen?

Ein weiterer Kunde sieht es pragmatisch: „Nein, du bist nicht der einzige Trottel. Die Wirtschaft lebt von Leuten wie dir.“ Was wären Aldi, Lidl, Edeka, Rewe, Penny, Netto, Real, Kaufland & Co. ohne die Großeinkäufe, die einmal ganz klein anfingen? (mg)

