Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Was machen Supermärkte mit nicht verkauftem Brot?

Von: Stella Henrich

Was passiert mit den Backwaren im Handel nach Ladenschluss? Landen sie im Müll oder sind sie zu schade für die Tonne? Aldi, Lidl und Co. arbeiten nach einem bestimmten Schema.

München – Nicht nur Bäckereien bieten ihren Kunden von süßen Leckereien bis zu belegten Brötchen und Salzgebäck eine breite Palette an Backwaren an. Auch Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. halten ein vielseitiges Angebot für Verbraucher bereit, welches sich teils auch aus dem Automaten per Knopfdruck ziehen lässt. Einige Lebensmittelhändler bieten außerdem Aufbackbrötchen an, die bei Öko-Test teils mit der Note „sehr gut“ abschneiden. Doch nicht alle Produkte, die in der Auslage im Handelsregal liegen, landen bis zum Ladenschluss in den Körben und Einkaufswagen der Kunden. Was also passiert mit den übrig gebliebenen Backwagen am Abend?

Aldi, Lidl und Co. – Was macht der Handel mit den Backwaren nach Ladenschluss?

Bei Bäckereien wird der Überschuss an Produkten meist wiederverwertet. Ein großer Anteil - außer Artikel mit tierischen Fetten, wie etwa Sahneteilchen oder Snacks mit Wurst - endet als Schweinefutter, berichtete der NDR. Manche von ihnen kooperieren auch mit der Tafel oder sie verkaufen die Produkte am nächsten Tag zu einem günstigeren Preis. Andere wiederum, wie beispielsweise die Kaiser Biobäckerei aus Frankfurt, bieten übrig gebliebene Backwaren in einer „Too good to go“-Tüte für 3,50 Euro am Abend für Kunden an. Normalerweise fällt für jede verkaufte Portion laut FAZ dafür ein regulärer Preis von acht Euro an.

Einige Backwaren können auch nach Ladenschluss noch verkauft werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Es wird aber nicht nur in Bäckereien täglich zu viel produziert. Obwohl Aldi, Lidl und Co. auf Anfrage von Focus mitteilen, dass sie den Verkauf von Brotteilen meist gut lenken können. Die Mitarbeiter wüssten genau, wann sie für den Verkaufstag die Backöfen zum letzten Mal anschmeißen müssten. Lidl etwa arbeite dafür mit einem sogenannten „Backschema“, bei dem sich die Mitarbeiter an der Nachfrage orientierten. „Je weniger Produkte im Laufe des Tags erkauft wurden, umso weniger wird gebacken“, so Focus. Zur Hilfe kommt dem Handel dabei insbesondere eine ausgeklügelte Technik, mit deren Hilfe erwartete Abläufe berechnet werden können.

Nicht verkaufte Backwaren nach Ladenschluss – Kunden erhalten Preisnachlässe am Folgetag

Doch offenbar bleibt auch im Handel - trotz ausgeklügelter Technik - in den Regalen des Backwaren-Sortiments bei Ladenschluss so manches Brot liegen. Auf die Artikel erhalten die Kunden dann am Tag darauf Preisnachlässe von bis zu 30 Prozent. Aldi Süd, Aldi Nord, Norma, Lidl und Edeka arbeiten laut dem Bericht nach diesem Schema. Außerdem kooperiere der Handel mit sozialen Einrichtungen.

Laut dem Statistischen Bundesamt entstehen im Handel sieben Prozent und damit 0,8 Tonnen der Lebensmittelabfälle. Der Großteil der Lebensmittelabfälle entsteht mit 59 Prozent, also 6,5 Millionen Tonnen, in privaten Haushalten. Insgesamt 1,7 Millionen Tonnen warfen Deutsche - Handel, Bäckereien und private Haushalte zusammen - an Backwaren laut einer Studie des WWF im Jahr 2015 weg.

Fünf Tipps gegen Lebensmittelverschwendung für Verbraucher

Einkauf besser planen

Nicht hungrig einkaufen gehen

einkaufen gehen Lebensmittel richtig lagern

Reste einpacken und mitnehmen

einpacken und mitnehmen Mut zu hässlichem Obst & Gemüse

Obst & Gemüse Quelle: nachhaltig-sein.info

Die großen Handelsketten haben sich dazu nach einem Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in einem Dialogforum zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung zusammengeschlossen. Sie verpflichten sich damit zum „preisreduzierten Verkauf von Ultrafrischwaren wie Brot, Obst und Gemüse zum Ladenschluss“, heißt es dazu in der Beteiligungserklärung.

Außerdem arbeiten sie mit der Tafel oder Foodsharing-Organisationen zusammen, um die Lebensmittelverschwendung zu verringern. Das Ziel der Supermärkte ist, bis zum Jahr 2025 Lebensmittelabfälle um 30 Prozent zu verringern. Edeka will zudem mit kleineren Verpackungen gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. (sthe)