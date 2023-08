Lidl baut Filial-Netz um: Lidl-Chef Härtnagel hat noch viel vor

Neues Filialkonzept bei Lidl: Das ändert sich für die Kunden des Discounters

Von: Stella Henrich

Lidl will in Zukunft wieder stärker als Discounter wahrgenommen werden. Grund für das Umdenken bei der Filialstrategie ist unter anderem das Kundenverhalten.

München ‒ Für alles gibt es meist - mindestens - einen guten Grund. Bei Lidl scheint es für die neueste Änderung gleich mehrere Gründe zu geben, denn der Discounter stellt sein Filialkonzept erneut um. Ein Grund ist laut Lebensmittel Zeitung, dass Mitbewerber Aldi seit Monaten schneller wächst als Lidl. Außerdem achten die Verbraucher inzwischen sehr genau auf die Preise beim Einkaufen - deutsche Verbraucher kaufen weiterhin lieber billig als nachhaltig - und drittens glaubt die Marktforschung, dass viele Discounterkunden klare Strukturen schätzen. Das zwingt Lidl zum Umdenken. Der Händler besinne sich auf seine Wurzeln, berichtet das Branchenblatt weiter.

Lidl baut sein Filialkonzept um: Umbau mit neuen Laufwegen für die Verbraucher

Lidl ergreift daher Gegenmaßnahmen. Noch vor rund drei Jahren wertete der Discounter seine Filialen mit schicken Regalen auf. Nun sollen sie laut Informationen der Lebensmittel Zeitung wieder abgebaut werden, Weine, Obst- und Gemüse verschwinden demnach wieder in weniger hochwertigem Mobiliar mit Holzoptik. Der Discounter will wieder stärker bei den Kunden als Discounter wahrgenommen werden. Süßes war bis dato nur noch über Umwege in der Filiale erreichbar, auch das soll sich künftig ändern.



Das soll sich für Kunden von Lidl ändern:

Süßigkeiten sollen direkt auf die Vitaminabteilung folgen, sprich: nahtlos übergehen

Präsentation von Gemüse, Obst und Wein in weniger hochwertigem Mobiliar

Geradliniger, offener Obst- und Gemüsebereich

Einfache Warenpräsentation

Noch übersichtlichere Sortimentsanordnung mit einer Harmonisierung der Regale

Effizientere Laufwege für die Verbraucher

Bequemes und schnelles Einkaufserlebnis

Dem Discounter geht es bei der Filialgestaltung nach eigenen Angaben um die Wünsche seiner Kunden. „Auf Basis dessen nimmt Lidl entsprechende Optimierungen im Filiallayout in einem Teil der Filialen vor“, teilt eine Pressesprecherin auf Anfrage von merkur.de von IPPEN.MEDIA mit. Durch die Neugestaltung liege der Fokus noch stärker auf den Frischebereichen.

Lidl baut Filial-Netz um: Lidl-Chef Härtnagel hat noch viel vor

Bisher rühmt sich der Discounter auf seiner Internetseite mit flexiblen Filialkonzepten von der Basisfiliale mit Glasfront, viel Tageslicht und breiten Gänge bis hin zu besonderen Filiale in umweltfreundlicher Holzbauweise.

Überraschend kommt die Neuausrichtung samt Umbau nicht. Christian Härtnagel, seit 2022 Chef von Lidl in Deutschland, hat noch viel vor, wie er der WirtschaftsWoche anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums im Mai verriet. „Wir haben in jedem Landkreis auf dem Festland mindestens eine Lidl-Filiale“, sagt Härtnagel. Aber in einigen großen Städten sieht er dem Bericht zufolge noch Expansionspotenzial: Im urbanen Raum zeigten sich „noch einige Lücken, die wir zukünftig schließen möchten.“ (sthe)