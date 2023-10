Lieferdienst von Aldi – WDR-Test zeigt: „Die App hakt noch und es fehlen noch frische Waren“

Von: Stella Henrich

Aldi startet einen neuen Lieferdienst. Das Verbrauchermagazin „Markt“ hat ihn getestet. Kann der Discounter mit den Konkurrenten mithalten? Und stimmt die Qualität?

Kassel ‒ Nie wieder in langen Schlangen an der Kasse stehen. Das ist zwar kein Versprechen vom Lebensmitteldiscounter Aldi. Doch die Wartezeiten am Kassenterminal könnten dennoch bei Aldi bald für Kunden vorbei. Denn der Discounter testete einen eigenen Lieferdienst – zunächst mit Mitarbeitern. Nun sollen auch Kunden von Aldi an die Reihe kommen. Laut dem Verbrauchermagazin „Markt“ von wrd.de sollen die bestellten Waren ohne Liefergebühr den Kunden nach Hause geliefert werden. Frisch und zum gleichen Preis wie im Handel vor Ort laute das Versprechen. „Markt“ machte den Test und ließ sich die Waren mithilfe eines Paares liefern. Auch Rewe, Flink und Bringmeister bieten solche Lieferdienste bereits an. Doch nicht alle von ihnen können das herkömmliche Einkaufen ersetzen.

Neuer Lieferdienst von Aldi im WDR-Test: Junges Paar macht Test-Kauf in der App

Aldi startete mit dem Dienst rund um die Zentrale Mülheim, einem Teil von Oberhausen und Duisburg. Kunden müssen sich zunächst auf eine Warteliste setzen, um an dem Angebot teilnehmen zu können. Auch Mandy und Oliver Grote wollten mitmachen und testeten den Lieferdienst für „Mark“. Sie bestellten Hähnchen, Pizza und Eis, viel frisches Obst und Gemüse. Ab 50 Euro ist die Lieferung kostenlos, sonst kostet der Dienst 4,50 Euro, wie sich beim Test-Kauf in der App zeigte.

Das Warensortiment sollte auf jeden Fall noch erweitert werden mit frischen Waren, speziell auch im Fleisch- und Backwarenbereich

Zwar hakelte bei der Bestellung die App noch ein bisschen. Dafür kam die Lieferung des Paares pünktlich am nächsten Tag. Kisten und Kühlboxen nahmen die Lieferanten gleich wieder mit. Die Ware selbst steckte in sechs Papiertüten, welche die Lieferanten bis in Küche trugen. Als Geschenk erhielten die beiden sogar eine Tafel Nussknacker-Schokolade von den Boten geschenkt. Oliver Grote kritisierte: Das Warensortiment sollte auf jeden Fall noch erweitert werden mit frischen Waren, speziell auch im Fleisch- und Backwarenbereich.“

Lieferdienst von Aldi im WDR-Test – Aldi punktet beim Preis

Beim Auspacken stellen die beiden Testkäufer beim Qualitätscheck fest, dass die Temperatur des Hähnchens mit 8,3 Grad bereits über der empfohlenen Kühlschranktemperatur lag. Diese ist auf der Packung mit vier Grad angegeben. Die anderen Produkte waren aber gut gekühlt und kaputt gegangen ist auch nichts beim Transport. Das Toastbrot war nicht zerknauscht und die Hühnereier blieben ebenfalls ganz. Die Bananen waren den beiden aber noch zu grün und der Salat nicht mehr frisch genug. „Eine Top-Qualität ist es nicht“, so der kritische Verbraucherkommentar von Oliver Grote. Der Einkauf die beiden hatte insgesamt 50,52 Euro gekostet. Für den gleichen Einkauf hätten Mandy und Oliver Grote bei PicNic 52,71 Euro und bei Rewe sogar 56,91 Euro bezahlen müssen, hat „Markt“ berechnet.

Aldi müsste noch ein bisschen an der Haltbarkeit seiner Produkte arbeiten, um uns als Kunden zu gewinnen. Und auch die App noch einmal überarbeiten.

Aldi-Lieferdienst: Die Preise sind gut, aber die bei der Lieferzeit hapert es

Auch wenn Aldi bei den Preisen im Vergleich zu den Konkurrenten am besten abgeschnitten hat, bei der Auswahl der Lieferzeiten kann der Discounter im Kunden-Test nicht mithalten. Laut „Markt“ gibt es nur eine Option pro Tag. Das liegt am sogenannten Milchmannprinzip, bei dem die Lieferautos eine feste Route zurücklegen und Kunden in der gleichen Nachbarschaft beliefert werden.

Test-Kundin Mandy Grote bemängelte außerdem, dass Aldi noch an der Haltbarkeit seiner Produkte arbeiten müsste und die App auch noch überarbeitet werden müsste, „um uns als Kunden zu gewinnen“. Außerdem könnte Aldi, wie andere Mitbewerber das längst tun, Papiertüten, Pfandflaschen und sogar Batterien mitnehmen, kritisierte das Verbrauchermagazin in seinem Bericht. (sthe)