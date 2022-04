Aldi nimmt neues Speiseöl ins Sortiment – für fast fünf Euro pro Liter

Aldi Süd hat wieder Sonnenblumenöl auf Lager (Archivbild), allerdings zu teils sehr unterschiedlichen Preisen. © Celine Burghardt/Screenshot: Twitter/Vyvyan

Die Speiseöl-Regale von Aldi, Lidl und Co. füllen sich langsam wieder. Mit neuen Ölmarken kommen aber auch neue Preise – und die haben es in sich.

Seit Wochen tobt der Krieg in der Ukraine – und seit Wochen merken das die Verbraucher in Deutschland auch am Geldbeutel. Die Einkäufe werden deutlich teurer – egal, ob im Supermarkt oder Discounter. Ins Auge fallen hier die Preise für die Speiseöle, die sich im Vergleich zu anderen Produkten massiv verteuert haben. Berichten von FOCUS Online zufolge ist von Preisaufschlägen von rund 550 Prozent die Rede.

HEIDELBERG24 forschte nach, deshalb explodieren die Speiseöl-Preise.

Für eine Flasche Sonnenblumenöl der Marke „Ondosol“ verlangt Aldi aktuell 4,99 Euro – das sind 3,20 Euro mehr, als die Eigenmarke von Aldi („Bellasan“, 1,79 Euro) zuletzt gekostet hatte. Der Hauptgrund für die teuren Speiseöl-Preise ist, dass die Samen zu über 90 Prozent aus der Ukraine und Russland importiert werden. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Faktor, der die Preisbildung in Deutschland stark beeinflusst.