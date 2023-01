Aldi bekommt neue Produkte - Große Sortiment-Aufstockung bei Nord und Süd

Dank Partnerschaft

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Aldi Nord und Süd erweitern das Sortiment im Jahr 2023. Der Discounter hat eine neue Partnerschaft gegründet. Dadurch landen zahlreiche neue Produkte in den Regalen.

Hamm - Die Aufstockung ist schrittweise geplant, soll aber noch im ersten Halbjahr 2023 vollzogen werden. Kunden, die künftig den Discounter Aldi betreten, können sich über zahlreiche neue Produkte freuen. Möglich macht das eine Zusammenarbeit, die auch Folgen für bereits vorhandene Ware haben könnte. Aldi will nachhaltige Lebensmittelerzeugung fördern. Einige Kunden dürften dabei durchaus auf ihre Kosten kommen.

Aldi hat neue Produkte - Sortiment wird jetzt groß aufgestockt

Nachhaltigkeit sollte nicht immer teuer sein. So oder so ähnlich lässt sich der neu eingeschlagene Weg von Aldi beschreiben. Seit Beginn 2023 kooperieren Aldi Nord und Aldi Süd mit dem Bio-Verband Naturland. Noch im ersten Halbjahr 2023 gesellen sich in den Regalen des Discounters zahlreiche neue Produkte mit der Naturland-Zertifizierung neben denen mit dem bekannteren Bio-Siegel.

Aldi verspricht in einer Mitteilung, dass die neuen Produkte gemäß dem Discount-Prinzip zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. Nach und nach soll das Sortiment weiter ausgebaut werden, berichtet wa.de. Wichtig für Kunden: Die Naturland-Zertifizierung erfüllt zahlreiche Kriterien für eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln. Dabei gehen die Anforderungen oftmals gar über den Standard der Bio-Zertifizierung hinaus. Unter anderem beachtet werden Arbeitsschutz, Entlohnung und Wassernutzung.

Nachhaltige Lebensmittelproduktion als Ziel - Aldi erweitert Sortiment

Welche Produkte mit Naturland-Zertifizierung ins Sortiment von Aldi aufgenommen werden, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber: Die Discounter-Schwestern Aldi Nord und Aldi Süd bauen ihr ohnehin schon weitreichendes Bio-Angebot weiter aus. Nach eigenen Angaben gehört der Discounter schon jetzt zu den größten Bio-Händlern Deutschlands. Die neue Partnerschaft mit Naturland sei „ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung des umfassenden Bio-Sortiments“, heißt es weiter.

Nicht nur bei den Produkten blickt Aldi in die Zukunft, sondern auch beim Kassensystem. Nachdem ein Händler die Bezahlung mit Bargeld abgeschafft hat, bezog Aldi Stellung zum Bezahlsystem der Zukunft. Zudem verwies der Händler auf eine Filiale in den Niederlanden. Steht dort bereits der Discounter der Zukunft?

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch/dpa