Digital statt gedruckt: Aldi verschickt Prospekte per WhatsApp

Von: Stella Henrich

Die Kunden von Aldi Süd wissen jetzt schon sonntags, welche Angebote während der Woche beim Discounter in den Regalen stehen. Seit kurzem gibt es das Prospekt per WhatsApp auf das Smartphone.

München – Die Digitalisierung im Lebensmittelhandel schreitet voran. Es reicht vom Bezahlen mit Chip-Karten, über Scannerkassen am Ausgang des Ladens bis hin zum Abholen vorbestellter Waren an Paketterminals. Die Veränderungen im Einzelhandel sind für alle Verbraucher ganz offensichtlich. Und wer jetzt schon sonntags wissen will, was während der Woche bei Aldi Nord angeboten wird, der kann sich den Prospekt des Discounters nun direkt auf sein Handy via WhatsApp senden lassen.

Für viele Verbraucher und Aldi-Kunden dürfte dies ein lang ersehnter Schritt sein. Rewe und Kaufland haben es bereits vorgemacht, nun zog Aldi Nord nach. Auch Aldi Süd bietet bereits seit einiger Zeit den Prospekt seinen Kunden über den Messengerdienst an. Sonntags kann man dann die Angebote durchblättern und Preise vergleichen.

Wer sonntags wissen will, welche Angebote Aldi Nord seinen Kunden anbietet, erfährt das jetzt via WhatsApp. (Symbolbild) © Rainer Droese/imago

Digitalisierung im Handel: Aktuelle Angebote werden per WhatsApp direkt auf das Smartphone gesendet

Kunden, die sich den Wissensvorsprung sichern wollen, müssen ein paar Schritte unternehmen. Dann können sie den Aldi-Prospekt abonnieren.

Um den Prospekt-Service zu erhalten, können sich Aldi-Kunden über ihr Smartphone registrieren. Über die Eingabe der Postleitzahl kann man den Prospekt der eigenen Region auswählen. Danach bekommen die Verbraucher jeden Sonntag eine Erinnerung und gelangen über einen Link zum digitalen Prospekt der Händler. Dort führen dann Links direkt zum Aldi-Onlineshop oder zu weiteren Aktionsseiten. Mit einem Klick auf „Stop“ können die Kunden das Abo sofort wieder via WhatsApp beenden. Das Angebot ist kostenfrei.

So kommen die Aldi-Nord-Prospekte auf das Smartphone:

Rufen Sie die Aktionsseite auf Scannen Sie den QR-Code mit einem QR-Code-Scanner Danach öffnet sich ein WhatsApp-Chat mit Aldi Nord Sie können jetzt die vorgefertigte Nachricht abschicken Danach erhalten Sie eine Nachricht und werden gebeten, die AGBs und Datenschutzbestimmungen zu bestätigen Im Anschluss daran sollen Sie Ihre Postleitzahl eingeben. Sie erhalten künftig Angebote von Märkten in Ihrer Nähe auf Ihr Smartphone Zuletzt müssen Sie noch auf Start klicken, um den Abodienst zu aktivieren Sie erhalten dann immer sonntags die aktuellen Prospekte von Aldi Nord

Rewe, Aldi Süd und Kaufland bieten ähnliche WhatsApp-Services an

Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die Prospekt-Angebote von Rewe, Aldi Süd und Kaufland. Die Verbraucher haben damit recht einfach die Möglichkeit, Preise und Angebote der Supermärkte und Discounter auf dem Handy in aller Ruhe sonntags zu vergleichen und einen Einkaufsplan für die Woche zu schreiben. Aber ärgern Sie sich nicht wie diese Kundin, wenn der Weihnachtswichtel im Norden drei Euro günstiger ist als der beim Händler im Süden. Moderne Technik macht Preise nun mal transparenter.

