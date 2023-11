Glühwein für einen Euro – Aldi eröffnet eigenen Weihnachtsmarkt

Von: Marcel Guboff

Wenn es nach Aldi geht, müssen Glühwein und Co. nicht teuer sein. Der Discounter wirbt mit „Deutschlands günstigstem Weihnachtsmarkt“ – in NRW.

Hamm - Hier ein Glühwein, da eine Wurst. Dann noch eine Süßspeise – und mal ehrlich: Bei einem Glühwein bleibt es doch selten. Fakt ist: Ein solcher Besuch auf einem Weihnachtsmarkt kann ganz schön ins Geld gehen. Das muss aber nicht sein, denkt sich jetzt zumindest Aldi: Der Discounter zieht mit einer ungewöhnlichen Aktion die Aufmerksamkeit auf sich, berichtet wa.de.

Aldi eröffnet „Deutschlands günstigsten Weihnachtsmarkt“ in NRW – Glühwein für 1 Euro

Offensiv wirbt Aldi Süd jetzt damit, den „günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“ zu eröffnen. „In verschiedenen Buden werden die beliebtesten Weihnachtsmarkt-Getränke und -Speisen angeboten“ – und zwar zubereitet mit den Aldi-Eigenmarken, erklärt der Discounter in einer Mitteilung.

Der von Aldi versprochene „günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands“ findet vom 14. bis 16. November in Nordrhein-Westfalen statt – genauer gesagt in Köln jeweils von 15 bis 21 Uhr vor der Filiale von Aldi Süd am Grünen Weg. Folgende Preise sind angekündigt:

Glühwein und alkoholfreie Alternativen: 1 Euro

Crêpes in verschiedenen Variationen: 2 Euro

Bratwurst (auch Veggie): 2 Euro

Süße Plätzchen-Variationen und gebrannte Mandeln: 1 Euro je Tüte

Aldi eröffnet „Deutschlands günstigsten Weihnachtsmarkt“ in Köln und wirbt mit Glühwein für 1 Euro. © Jonas Walzberg/dpa

Darüber hinaus verspricht der Discounter „Unterhaltungsangebote, welche die Vorfreude auf Weihnachten noch mehr steigen lassen“.

Aldi eröffnet Weihnachtsmarkt in Köln – keine Angaben zu weiteren Aktionen

Die Preise können sich tatsächlich sehen lassen. Für einen Glühwein auf größeren Weihnachtsmärkten – der Cranger Weihnachtszauber in Herne zum Beispiel startet am 23. November – werden im Schnitt gerne mal 4 bis 5 Euro für einen Glühwein fällig.

Bei Aldi sind die Einnahmen aus der Weihnachtsmarkt-Aktion derweil für einen guten Zweck: Sie gehen an das Jugendzentrum Köln.

Ob weitere Städte mit dieser Aktion des Discounters folgen werden, ist nicht bekannt. „In diesem Jahr wird der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands exklusiv in Köln stattfinden. Zu weiteren Aktionen im nächsten Jahr können wir noch keine Angaben machen“, wird eine Aldi-Süd-Sprecherin von der Bild zitiert.

