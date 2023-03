Aldi reagiert mit Änderung von Flaschendesign auf neue EU-Richtlinie

Von: Sven Schneider

Kunden von Aldi müssen sich auf Änderungen der Flaschen einstellen. Der Discounter reagiert auf diese Weise auf eine EU-Verordnung, die 2024 verpflichtend wird.

Hamm - Coca Cola hat sie schon, der deutsche Getränke-Hersteller Gerolsteiner stellt bereits um und auch Aldi Nord hat die Änderung in naher Zukunft angekündigt. Wer in der Vergangenheit die eine oder andere Einwegflasche konsumierte, der dürfte sich eine ganz spezielle Frage gestellt haben. Warum bleibt der Deckel trotz großem Kraftaufwand an der Flasche haften? Was zunächst wie ein Produktionsfehler wirkt, ist pure Absicht, berichtet wa.de.

„Lass mich dran“-Decken: Aldi ändert Produktdesign und reagiert damit auf neue EU-Richtlinie

Flasche aufschrauben, Deckel in der Hand halten, trinken, Flasche wieder verschließen. Was seit Jahrzehnten ein völlig normales Prozedere ist, ist ab Juli 2024 für zahlreiche Getränkebehälter tabu. Die „Tethered Caps“, oder auch „Lass-mich-dran-Deckel“, werden laut einer neuen EU-Vorgabe Pflicht. Betroffen sind alle Einwegpfandflaschen bis zu einem Volumen von drei Litern.

Bedeutet: Die Plastikdeckel bleiben auch nach dem Öffnen an der Flasche haften. Mit ihnen soll die Umwelt geschont werden, indem Plastikmüll verringert wird. Weil die kleinen Plastikdeckel oftmals verloren gingen, soll mit der neuen EU-Verordnung dem vorgebeugt werden. Schon zu Jahresbeginn hatte Coca Cola die Tethered Caps an elf von 14 Standorten in Deutschland in die Produktion integriert.

Nun zieht der Discounter Aldi Nord mit seinen eigenen Marken nach, wie ein Sprecher gegenüber wa.de bestätigte. „Auch ALDI Nord wird die Verschlüsse sämtlicher PET-Einwegflaschen gemäß der neuen gesetzlichen Regelungen umstellen“, sagte Joachim Wehner von Aldi Nord. Derzeit befinde sich Aldi Nord im engen Austausch mit den Lieferanten.

Aldi reagiert auf neue EU-Verordnung - „Lass-mich-dran-Deckel“ schon bald im Sortiment

Die Änderung bei den Flaschendeckeln soll aber schon in naher Zukunft umgesetzt werden. Zunächst betroffen sind Mineralwasser-Artikel. „Anschließend werden alle weiteren Artikel umgestellt, sodass die Umstellung unseres gesamten Sortiments bis spätestens zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung abgeschlossen sein wird“, so Wehner von Aldi Nord weiter.

Verbraucher in Deutschland müssen sich schon bald an die neuen Flaschenverschlüsse gewöhnen, von denen auch Produkte wie Säfte und Milch betroffen sein werden. Bei einer Studie der Verbraucherzentrale NRW wurden auf einem Strandabschnitt von 100 Metern an der Nordsee ganze 43 Plastikdeckel gefunden. Das soll mit den neuen „Lass-mich-dran-Deckeln“ vermieden werden.