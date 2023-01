Revolution bei Aldi, Rewe und Edeka: Neuer Pfandautomat lässt Kunden-Herzen höher schlagen

Von: Victoria Krumbeck

Gefühlt stundenlang in der Schlange vor dem Pfandautomaten stehen? Nicht mit dem XXL-Pfandautomaten, der 100 Flaschen auf einmal sortieren kann. Er wird in immer mehr Supermärkten getestet.

München – Lange Schlangen vor dem Pfandautomaten könnten bald der Geschichte angehören. Die Revolution heißt „Tomra R1“ und kann bis zu 100 Plastikflaschen und Dosen gleichzeitig zurücknehmen. In den Supermärkten und Discountern hält der Pfandautomat so langsam Einzug. Aldi Nord gab bekannt, den Automaten in ausgewählten Filialen bis zum Sommer zu testen. Kaufland testet das Produkt schon seit Monaten. Auch Rewe und Netto experimentieren bereits mit dem Automaten. Die Kunden sind begeistert.

Aldi: Neuer XXL-Pfandautomat lässt Kunden-Herzen höher schlagen

Nur wenige Tage vor Weihnachten (22. Dezember) gab Aldi Nord bekannt, den Leergutautomaten „Tomra R1“ in Hattingen zu testen. Der Automat ist bereits in zwei weiteren Filialen in Betrieb, wie Aldi Nord auf Twitter verkündete. Laut Hersteller soll durch die gleichzeitige Abgabe von 100 Flaschen der Rückgabeprozess bis zu fünfmal schneller vonstattengehen. Weiterer Vorteil: Man muss keine klebrigen Flaschen anfassen, sodass man sauber aus der Sache rauskommt.

In den Kommentaren unter dem Aldi-Post überwiegt die Freude an dem neuen Helfer. „Wow, eine Innovation“, schrieb ein Nutzer. „Finde ich eine super Idee“, so ein anderer. „Cool, habe nichts dagegen, wenn das bei uns auch kommt. Bei uns fällt regelmäßig dermaßen viel Pfand an, dass dieser Automat definitiv eine Erleichterung wäre“, teilte eine Userin in den Kommentaren mit. Einige Twitter-Nutzer wünschen sich den XXL-Pfandautomaten überall. „Endlich nicht mehr so lange warten, bis die Person vor mir ihre drei Müllsäcke voll mit Pfandflaschen weg hat. Ganz Deutschland braucht das!“, freut sich ein Nutzer.

Aldi, Rewe und Edeka: Einige Filialen testen den Riesen-Pfandautomaten

Auf Facebook postete der Tomra-Hersteller weitere Supermärkte, in denen der Automat getestet wird. Die Auserwählten sind unter anderem eine Rewe-Filiale in Waibstadt, eine Netto-Filiale in Duisburg oder auch eine Edeka-Filiale in Adelsdorf. Der Automat schaffte es sogar auf das Deichbrand-Festival und wurde dort in einem Aldi-Festivalstore ausprobiert. Aldi kündigte an, die Automaten bis voraussichtlich Juli 2023 zu testen.

