Aldi, Rewe, Edeka und Co: Neue Pizza-Kreationen zielen auf spezielle Zielgruppe ab

Von: Raffaela Maas

Teilen

Zwei außergewöhnliche neue Pizzen kommen bald in die Tiefkühlregale einer Vielzahl von Supermärkten und Discountern. Ab dem 6. Februar können sich besonders Fans von Super Mario freuen.

München – Im Tiefkühlregal von Supermärkten und Discountern findet man so gut wie alles, was das Herz begehrt. Alleine die Auswahl an Pizza erscheint fast unendlich breit. Das Sortiment reicht von den Klassikern Pizza Margherita, Pizza Salami oder Pizza Funghi bis hin zu ausgefallenen Neu-Kreationen wie die Fischstäbchen-Pizza, die im letzten Jahr ihren Weg in die Supermärkte gefunden hat. Und schon bald wird die Pizza-Auswahl in zahlreichen Supermärkten und Discountern noch mehr erweitert.

Aldi, Rewe, Edeka und Co: Neue TK-Pizza im Super-Mario-Look

Der Pizza, Snacks und Pasta Hersteller Freiberger Lebensmittel GmbH bringt am 6. Februar seine neue Tiefkühlpizza der Marke „Pizzatainment“ in den Einzelhandel. Für die „Premiumpizzen“, wie der Hersteller sie bezeichnet, kooperiert das Unternehmen künftig mit bekannten Marken aus den Bereichen Film, TV, Musik, Gaming und Sport. Im Februar können sich vor allem Kinder und Gamer auf die neuen Pizzen des Herstellers freuen. Die ersten „Pizzatainment“ Pizzen gibt es in Kooperation mit dem Super-Mario-Franchise von Nintendo.

Zwei neue Pizzasorten machen den Anfang. Die eine Variante zeigt die „Jump & Run“-Helden Mario und Luigi mit einer „Triple Salami Explosion“. Der Belag soll eine pikante Mischung aus Chorizo-Salami und pikanten Calabrese-Style-Salami-Würfeln bilden. Die andere Variante ist die „Vier Käse Deluxe“-Tiefkühlpizza mit den Gegenspielern von Mario und Luigi: Wario und Waluigi. Diese Pizza bringt die klassische Pizza Quattro Formaggi auf ein anderes Level, indem Mozzarella, roter Cheddar, Emmentaler und Gorgonzola von Sweet Sprinkles getoppt werden.

Ab dem 6. Februar gibt es in zahlreichen Supermärkten die neuen „Pizzatainment“ Pizzen in Zusammenarbeit mit Nintendo zu kaufen. © Nintendo

Nur für kurze Zeit verfügbar: Tiefkühlpizza mit wechselnden Kooperationspartnern

Wie derwesten.de berichtet, werden die Nintendo-Pizzen in zahlreichen Filialen von Aldi, Netto, Penny, Edeka, Rewe und Globus zu finden sein. Doch das Angebot gibt es nur für insgesamt vier Wochen. Danach kommen schon die nächsten Pizzen mit neuen Kooperationspartnern und Mario, Luigi, Wario und Waluigi werden durch die Fußballstars des FC Bayern München ersetzt. Geschäftsführer Thomas Schulz hat für dieses Jahr außerdem noch „viele weitere Merchandising-Kooperationen und Rezepturen“ angekündigt. Was die Produkte kosten werden, ist bisher noch nicht bekannt. (rrm)