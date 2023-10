Nicht mal Supermarkt-Angestellte konnten sagen, wofür diese Vorrichtung ist – Kunde findet‘s raus: „Wow“

Von: Armin T. Linder

„Rätselhaftes am Einkaufswagen“: Unter dieser Devise sucht ein Supermarkt-Kunde nach einer Antwort auf etwas, was ihn schon länger beschäftigt: Wofür ist dieses Ding am Einkaufswagen?

München – Es ließ ihm wohl einfach keine Ruhe! Ein Supermarkt-Kunde hat eine Vorrichtung am Einkaufswagen entdeckt, die er sich nicht erklären konnte. Was er schreibt, deutet darauf hin, dass er sogar Mitarbeiter gefragt hat und ihm nicht mal die helfen konnten. Also verfrachtete er drei Fotos zu Reddit, wo er tatsächlich die Antwort erfuhr. Dabei hatte ein anderer User eine sehr kreative Recherche-Idee.

Supermarkt-Kunde entdeckt Vorrichtung bei kombiniertem Wagen von Aldi und Rewe

„Rätselhaftes am Einkaufswagen“ nennt der Supermarkt-Kunde seinen Thread und schreibt: „Seit geraumer Zeit frage ich mich, welchen Zweck dieses Teil am Einkaufswagen hat. Weder die Supermarktangestellten noch sonst irgendwer konnte mir bisher weiterhelfen.“

Ein Einkaufswagen von Rewe und Aldi mit einer merkwürdigen Vorrichtung. Aber wofür ist sie? © Reddit

Auf den drei Bildern zu sehen ist ein trichterförmiges Etwas aus Kunststoff. Und das an einem – auch das ist schon ein Kuriosum – gemeinsamen Einkaufswagen von Rewe und Aldi, beide Logos sind darauf zu sehen. Der neugierige Supermarkt-Kunde fragt: „Finde ich hier eine Antwort?“

Er findet sie. Und zwar innerhalb kurzer Zeit. Ein Nutzer hatte nämlich eine geniale Idee (wofür er mit weit über 100 Likes belohnt wurde): Er steuerte einen Einkaufswagen-Konfigurator im Netz an. Ja, so etwas gibt es. Und dort war auch der Zweck der Vorrichtung zu erfahren: Es handelt sich um einen Scanner-Halter. Mit den Geräten, die darin Platz finden, kann man seine Einkäufe selbst scannen.

Die prompte Reaktion eines anderen Nutzers: „Ein Konfigurator für Einkaufswagen. Jetzt hab ich alles gesehen. Danke!“ Ein anderer meint: „Wieso habe ich gerade acht Minuten damit verbracht, Einkaufswagen zu konfigurieren?“ Und der rätselnde Supermarkt-Kunde, der nun endlich Bescheid weiß, zeigt sich dankbar: „Wow, da wäre ich nie drauf gekommen. Auch nicht auf die Idee, bei dem Einkaufswagenhersteller zu suchen. Aber das passt, so abstrus, wie es ist. Lustig auch, dass die Angestellten dort auch keine Ahnung haben!“

Rewe-Kunde kennt die Vorrichtung schon

Für manche Reddit-Nutzer hätte es den Umweg zum Einkaufswagen-Hersteller gar nicht gebraucht. Denn sie kennen die Antwort auch so, etwa diese hier: „Das ist ein Scanner-Halter. Unser Rewe hat die auch. Wenn man in den Laden reinkommt, hängt da eine Wand voller Scanner. Durch Drücken eines ‚Knopfs‘ auf einem Tablet, was dort hängt, wird ein Teil freigegeben (leuchtet grün) – damit kann man seinen Einkauf selbst scannen. Am Ende hat man einen QR Code welchen man an einer Kasse scannen kann und dann wird der gesamte Einkauf gelistet. Ich musste schon 2x meine Taschen ausräumen lassen – zur Stichproben-Kontrolle.“

Quatsch-Antworten zu Supermarkt-Frage haben hohen Unterhaltungswert

Wie so oft, wenn jemand was fragt im Netz, haben auch die bewusst falschen Antworten hohen Unterhaltungswert. Da machen die Reaktionen auf die Frage nach der Einkaufswagen-Vorrichtung keine Ausnahme: „Ich tu da immer mein hartgekochtes Ei rein“, juxt ein Nutzer. Auch andere sind zu Scherzen aufgelegt: „Regenschirmhalter“, „Halterung für den Selfiestick“, „Das ist für das Einkaufsbier“, „Für die Eiswaffel“, „Das ist für die Leute, die einzelne Bananen oder Gurken kaufen“ und „Stiftehalter“, schreiben sie etwa. Nicht alle Vorschläge sollte man ausprobieren. Was auch viele nicht wissen: Ein bestimmtes Getränk sollte man nie aufs Kassenband legen. (lin)