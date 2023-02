Doppelter Salat-Rückruf bei Aldi: Gesundheitsgefahr durch Listerien

Von: Stella Henrich

Doppelter Rückruf von Fertigsalaten beim Lebensmittel-Discounter Aldi. In der Ware sind Listerien gefunden worden. Kunden sollten die Produkte auf keinen Fall verzehren.

Jagsthausen - Das Unternehmen Gartenfrisch Jung ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten sein könnten. Bei Tests an den Produkten „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g“ und „Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g“ seien in einer Probe Listerien gefunden worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jagsthausen in Baden-Württemberg jetzt mit. Die Bakterien können demnach grippeähnliche Symptome auslösen. Betroffen sei die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 8. Februar 2023. Die betroffene Ware wurde im Rahmen des vorbeugenden Verbraucherschutzes bereits aus dem Verkauf genommen.

Die beiden Fertigsalate „Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350 g“ und „Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300 g“ werden aus dem Handel zurückgerufen. © Aldi Nord Produktbild

Die beiden Artikel wurden laut Angaben von Aldi Nord in den Regionalgesellschaften Herten, Hann, Münden, Nortorf, Radevormwald, Salzgitter, Seevetal, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte (Sievershausen), Werl und Weyhe verkauft.

Der Discounter Aldi Süd bestätigte auf Anfrage von Merkur.de, dass die betroffenen Fertigsalate auch in seinen Filialen verkauft wurden. „Aldi Süd hat nach Bekanntwerden umgehend reagiert und die betroffene Ware vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Die Kundinnen und Kunden werden über Plakate in den Filialen und auf der Website informiert“, teilte das Unternehmen weiter mit.

Rückruf von zwei Fertigsalaten: Hotline für Kunden eingerichtet – Gesundheitsgefahr beim Verzehr

Kunden, die einer der Salate gekauft haben, können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstatten lassen. Andere Sorten der Artikel Snack Time Salat-Menü und Snack Time Salatcup sowie weitere Artikel der Marke Snack Time sind laut Aldi Nord nicht von dem Rückruf betroffen. Der Lieferant Gartenfrisch Jung GmbH hat eine Hotline für Kundenfragen eingerichtet. Diese lautet: +49 6298 / 3680 - 0. Das Unternehmen ist auch per E-Mail erreichbar: kundenservice@gartenfrisch.de.

Listerien können grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen, warnen Verbraucherschützer. Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen auftreten. Die beiden Fertigsalate des Discounters mit den angegebenen Verbrauchsdaten sollten daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.

Um sich zu schützen, sollten vor allem Schwangere und ältere Menschen vorsichtig bei küchenfertigen, vorverpackten Salaten sein – insbesondere dann, wenn die Salatmischungen geschnittenen Weißkohl enthalten, warnt die Verbraucherzentrale NRW auf ihrer Internetseite. Zu beachten sei auch, dass eine starke Vermehrung von Listerien während der Lagerung im Haushalt – auch im Kühlschrank – stattfinden könne. Daher spiele eine sachgerechte Lagerung und das Einhalten von Hygieneregeln in der eigenen Küche eine wichtige Rolle.